Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazalarının insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını vurguladı - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazalarının insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını vurguladı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazalarının insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını vurguladı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazalarının yüzde 95'inin insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığına dikkat çekerek, kazaların sıfırlanması için denetleme sorumluluğu olan birimlerin görevlerini etkin bir şekilde yapacaklarını ve herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi. Mersin'de düzenlenen 'Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında Vali Pehlivan, emniyet, jandarma, itfaiye ve ilgili kurumların stantlarını ziyaret etti ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Pehlivan, trafik kazalarının büyük bir kısmının hız limitlerine uymama, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit ihlali, alkol kullanma ve kavşaklarda kurallara uymama gibi insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını belirtti ve kazaların azaltılması için denetimlerin etkin bir şekilde yapılacağını vurguladı.

07.05.2024 16:53
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Trafik kazalarının yüzde 95'inin insan kaynaklı hatalardan olduğuna dikkat çeken Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, temel amacın kazaların sıfırlanması olduğunu denetleme sorumluluğu olan birimlerin sonuna kadar görevlerini etkin bir şekilde yapacağını, herkesin de kurallara uymasının gerektiğini söyledi.

Mersin'de 'Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası' kapsamında Beşiktaş meydanında emniyet, jandarma, itfaiye ve ilgili kurumlar tarafından stantlar kuruldu. Vali Ali Hamza Pehlivan ile il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler stantları gezdi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Pehlivan, tavsiyeler de bulundu. Güzergahta polisler denetim yaparken Vali Pehlivan'da sürücüleri trafik kurallarına uyulması konusunda uyardı.

Emniyet, jandarma trafik birimleri ile deniz trafiğinde de sahil güvenliğin hafta nedeniyle çeşitli faaliyetler düzenlediğini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan," Bugün olduğu gibi özellikle çocuklarımızla bir araya gelerek trafik kurallarını hep birlikte artırmaya çalışıyoruz. Çünkü onlar bu okul sıralarında öğrencilik yıllarında bu konuda bilinçlenirlerse ilerde onlarda sürücü olduklarında trafikte çok daha dikkatli olurlar" dedi.

"Kazaların yüzde 95'i insan kaynaklı"

Mersin'de 800 binin üzerinde motorlu taşıt olduğuna dikkat çeken Vali Pehlivan," Bu önemli bir rakam. Ülke genelinde de 30 milyona yakın araç trafikte seyrediyor. Trafik bu kadar yoğun sirkülasyonun olduğu bir alan her geçen gün devletimizin yatırımlarıyla yollarımızın alt yapısı ve üst yapısı iyileşiyor. Otoyollar çok daha fazla yapılıyor yapılmaya devam ediyor. Dolayısıyla seyahatin hızı konforu ve güvenliği bir anlamada artıyor ama bu yolların standartların yükselmesi tek başına yeterli değil. Sürücülerin aynı hassasiyette artan bir hassasiyete kurallara uyması gerekiyor. İstatistikler gösteriyor ki, trafik kazalarında yüzde 95'i hız limitlerine uymama, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit ihlali, alkolü araç kullanma, ve kavşaklarda kurallara uymamadan kaynaklanıyor. Kazaların yüzde 95'i saymış olduğum bu kusurlardan bu hatalardan yani insandan kaynaklı insanın hatasından kaynaklı oluşuyor. Her yıl dünyada milyonun üzerinde can kayıpları oluyor. Ülkemizde de binlerce kayıp oluyor. Beraberinde mal kayıpları ve yaralanmalarda oluyor. Giden canı maalesef geri getiremiyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanlığı nezdinde yayımlanan strateji eylem planı var. Bu eylem planı doğrultusunda elbette ki temel amaç kazaların sıfırlanması. Bununla birlikte 2030 yılına kadar en azından yüzde 50 nispetinde kazaların azaltılması hedefi var. Bunu nasıl yapacağız denetleme sorumluluğu olan birimlerimiz sonuna kadar denetlemelerini etkin bir şekilde yapacak. Bununla birlikte bizde vatandaş olarak gerek sürücü ve yayalar olarak kurallara uyacağız uymamız gerekiyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, trafik kazalarının insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını vurguladı - Son Dakika

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