Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit: Belediyemiz borçsuzdur

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Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "'Gerçek belediyecilik' diyerek yola çıkan iktidar partisinin adayı ilk açıklamasında gerçek dışı beyanlarda bulunmuş, Belediyemizin borçlu olduğunu ifade etmiştir. Yenişehir Belediyesi borçsuz bir belediyedir ve Türkiye'nin mali durumu en iyi belediyelerinden biridir. 13 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Belediyemizin banka hesaplarında 73 milyon 122 bin TL nakit bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Başkan Özyiğit, bugün yaptığı yazılı açıklamada kendilerine yöneltilen 'aşırı borçlanma' iddialarına yanıt verdi. Özyiğit'in açıklaması şöyle:

"Sözde gerçek belediyecilik, özde iftira siyaseti… Türk lirasının değerinin düştüğü, satın alma gücümüzün azaldığı, halkımızın zor günler geçirdiği 5 yıllık hizmet dönemimizde, insanlık tarihinin en büyük pandemisini ve Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti ile karşı karşıya kaldık. Tüm bu süreçlerde halkımızı asla yalnız bırakmadık, bahaneler üretmedik, tüm gücümüzle emek verdik. Bizler sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla halkın gerçek sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, 'gerçek belediyecilik' diyerek yola çıkan iktidar partisinin adayı ilk açıklamasında gerçek dışı beyanlarda bulunmuş, 'içeriden bilgi aldığını' söyleyerek, üstelik rakam vererek Belediyemizin borçlu olduğunu ifade etmiştir. Görev süremiz boyunca 'borçlanmayalım' diye hiçbir hizmetten geri durmadık, yeri geldi borçlandık, halkımıza hizmet götürdük ve borcumuzu da ödedik. Yenişehir Belediyesi borçsuz bir belediyedir ve Türkiye'nin mali durumu en iyi belediyelerinden biridir. 13 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Belediyemizin banka hesaplarında 73 milyon 122 bin TL nakit bulunmaktadır. Siyasetin temeli dürüstlük, şeffaflık ve halkın çıkarlarına hizmet etmektir. Biz bu değerleri daima ön planda tutacak ve halkımız için sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz."