Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "'Gerçek belediyecilik' diyerek yola çıkan iktidar partisinin adayı ilk açıklamasında gerçek dışı beyanlarda bulunmuş, Belediyemizin borçlu olduğunu ifade etmiştir. Yenişehir Belediyesi borçsuz bir belediyedir ve Türkiye'nin mali durumu en iyi belediyelerinden biridir. 13 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Belediyemizin banka hesaplarında 73 milyon 122 bin TL nakit bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.
Başkan Özyiğit, bugün yaptığı yazılı açıklamada kendilerine yöneltilen 'aşırı borçlanma' iddialarına yanıt verdi. Özyiğit'in açıklaması şöyle:
"Sözde gerçek belediyecilik, özde iftira siyaseti… Türk lirasının değerinin düştüğü, satın alma gücümüzün azaldığı, halkımızın zor günler geçirdiği 5 yıllık hizmet dönemimizde, insanlık tarihinin en büyük pandemisini ve Cumhuriyet tarihinin en büyük afeti ile karşı karşıya kaldık. Tüm bu süreçlerde halkımızı asla yalnız bırakmadık, bahaneler üretmedik, tüm gücümüzle emek verdik. Bizler sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızla halkın gerçek sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, 'gerçek belediyecilik' diyerek yola çıkan iktidar partisinin adayı ilk açıklamasında gerçek dışı beyanlarda bulunmuş, 'içeriden bilgi aldığını' söyleyerek, üstelik rakam vererek Belediyemizin borçlu olduğunu ifade etmiştir. Görev süremiz boyunca 'borçlanmayalım' diye hiçbir hizmetten geri durmadık, yeri geldi borçlandık, halkımıza hizmet götürdük ve borcumuzu da ödedik. Yenişehir Belediyesi borçsuz bir belediyedir ve Türkiye'nin mali durumu en iyi belediyelerinden biridir. 13 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Belediyemizin banka hesaplarında 73 milyon 122 bin TL nakit bulunmaktadır. Siyasetin temeli dürüstlük, şeffaflık ve halkın çıkarlarına hizmet etmektir. Biz bu değerleri daima ön planda tutacak ve halkımız için sorumlulukla çalışmaya devam edeceğiz."
Son Dakika › Yerel › Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit: Belediyemiz borçsuzdur - Son Dakika
TİP, Ankara'nın Çankaya ilçesi adayı olarak gazeteci İrfan Değirmenci'yi belirledi. TİP'ten yapılan açıklamada "Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya'da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!" ifadelerine yer verildi.
Ocak ayında toplam hava yolu yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.3 artarak 14.76 milyon kişiye ulaştı. İç hatlarda 7.06 milyon, dış hatlarda ise 7.7 milyon yolcu trafiği gerçekleşti.
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TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir.'' ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ''Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek.'' dedi.
Yargıtay'da bozulan Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Nazlı Ilıcak 5 yıl 3 ay, Ahmet Hüsrev Altan 6 yıl 3 ay, Fevzi Yazıcı ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken Yakup Şimşek ise beraat etti.
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