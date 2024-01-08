 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin Yenişehir Belediyesi, 2. Enerji Günleri'ni düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin Yenişehir Belediyesi, 2. Enerji Günleri'ni düzenliyor

Mersin Yenişehir Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı (SECAP) kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayarak, 9-10 Ocak tarihlerinde 2. Enerji Günleri'ni düzenleyecek. Panel, sergi ve atölyelerle yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık yaratılacak.

Mersin Yenişehir Belediyesi, 2. Enerji Günleri\'ni düzenliyor
08.01.2024 - 13:26,  Güncelleme: 13:36
Abone Ol

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı (SECAP) kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan Mersin Yenişehir Belediyesi, Enerji Verimliliği Haftası'nda bu yıl 2. Enerji Günleri'ni 9-10 Ocak tarihlerinde düzenleyecek. Yenişehir Belediyesi, "Geleceğin Enerjileri, Yarının Dünyası" sloganıyla panel, sergi ve atölyelerle yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık yaratacak.

Doğa dostu politikaları destekleyen İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzalayan Türkiye'deki ilk belediyelerden olan Mersin Yenişehir Belediyesi, hayata geçirdiği çevreci projelerle dikkat çekerken, enerji verimliliğin artırılması için de çalışmalarına devam ediyor. 9 Ocak Salı günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek panel, saat 13.00'te başlayacak ve iki oturum şeklinde saat 16.45'e kadar devam edecek.

Yenişehir Belediyesinin ikincisini bu yıl düzenleyeceği Enerji Günleri ile Türkiye'nin farklı üniversitelerinden bilim insanları ve sektörün önde gelen temsilcilerini "Geleceğin Enerjileri Yenişehir'de" panelinde buluşacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de "Yenişehir'in Enerji Vizyonu"nu anlatacak. Yenişehir Belediyesi 2. Enerji Günleri'nde iki gün boyunca hidrojen yakıt hücresi, elektrikli araç batarya sistemi, mikromobilite, elektrikli şarj istasyonu teknolojisi ve elektrikli araçlar ile ilgili atölyeler de düzenlenecek. Yenişehir Belediyesi ayrıca enerji temalı sergileri de katılımcılarla buluşturacak.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Mersin Yenişehir, Yenişehir, Çevre, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Yenişehir Belediyesi, 2. Enerji Günleri'ni düzenliyor - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09
5 ilde 'Barbie-Es' fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:44:47. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Yenişehir Belediyesi, 2. Enerji Günleri'ni düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement