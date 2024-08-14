Mersin Yenişehir Belediyesi Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi\'nin Temeli Atıldı

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Mersin Yenişehir Belediyesince, kütüphane ve taziyeevinden oluşan Emine- Halil Aydemir Kültür Kompleksi'nin temeli atıldı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bir hafta içinde üç büyük projenin temelini atacaklarını belirterek, "Bu eserler, kentimizin en güzide yapıları olacak" dedi.

Yenişehir Belediyesi Emine-Halil Aydemir Kültür Kompleksi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Eğirçam Mahallesi'nde inşa edilecek 850 metrekarelik kompleksin temel atma töreninde konuşan Özyiğit, kente yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Özyiğit, "Yenişehir için çok özel bir haftadayız. Çünkü bu hafta temel atma haftamız. Bu hafta birbirinden kıymetli üç eseri kentimize kazandıracağız. Bugün burada kütüphane ve taziyeevinden oluşan kültür kompleksimizin temelini atıyoruz. Hemen ardından yine hayırsever iş insanlarımızın desteğiyle 16 Ağustos'ta bir ilkokulumuzun, 20 Ağustos'ta ise büyük kent kütüphanesi, oyuncak müzesi ve çocuk kütüphanesinden oluşacak kompleksimizin temelini atacağız. Bu eserler, kentimizin en güzide yapıları olacak. Bizim için büyük bir onur. Yenişehir'imize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

"Menteş'te başladık, ikincisini burada yapıyoruz"

Bu projenin daha önce Menteş Mahallesi'nde inşa edilen Yenişehir Belediyesi Kerimoğlu Kültür Kompleksi projesinin devamı niteliğinde olduğunu ifade eden Özyiğit, "Gençlerimiz, çocuklarımız ve tüm Yenişehir halkı için yarınlara uzanan bu köprüleri hep birlikte büyüteceğiz. Bu köprü, bilgiyle donanmış, birbirine saygı ve sevgiyle bağlı, dayanışma ruhu güçlü bir toplum inşa etmemize yardımcı olacak. Burası her ne kadar Eğriçam Mahallesi sınırları içerisinde olsa da Akkent ve Batıkent'e de hitap eden bir bölgede yer alıyor. Menteş'te başladık, ikincisini burada yapıyoruz. Tüm mahallelerimize buna benzer mekanlar kazandıracağız" dedi.

"Her mahalleye kültür kompleksleri yapmamız lazım"

Mahallelere kurdukları kütüphanelerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Özyiğit, şöyle devam etti: "Bana 'Başkanım, taziyeevi ile kütüphane aynı alanda olur mu?' diye soranlar oluyor. Çok kıymetli dostum Zeynel Aydemir ilk olarak taziyeevi niyeti ile yanımıza geldi. Ben de mahallelerimizde kütüphaneye de ihtiyaç olduğunu söyledim. Çünkü özellikle gelişmekte olan mahallelerimizde insanların yaşam şartları çok daha zor, iki odalı bir evde üç çocuk, anne ve baba. Çocuğun biri oyun oynamak, biri televizyon izlemek diğeri de ders çalışmak istiyor. Başarı için ders çalışmak zorundalar. Onun için 'her mahalleye kültür kompleksleri yapmamız lazım' dedim."

"Vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dikkate alıyoruz"

Yenişehir'i daha da ileriye taşıyacak projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak yarınlara daha umutla bakmamızı sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu projeleri şekillendirirken, Yenişehirli vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaçlarını ve önerilerini dikkate alıyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemizin her köşesine hizmet götürmek ve her vatandaşımız için erişilebilir hizmet sağlamak için çalışıyoruz. Bugün burada temelini attığımız projemiz de bu anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu projemizin hayata geçmesinde emeği geçen herkese, özellikle hayırsever iş insanı, kıymetli arkadaşım Zeynel Aydemir ve ailesine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"Topluma fayda sağlayacak bir projeyi hayata geçirmek bizler için önemliydi"

Projenin bağışçısı hayırsever iş insanı Zeynel Aydemir de yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Rahmetli annem Emine Aydemir ve babam Halil Aydemir'in adını yaşatacağımız taziyeevi ve kütüphane ile onların anısını yaşatmak, değerlerine ve hayata bakış açılarına uygun bir şekilde topluma fayda sağlayacak bir projeyi hayata geçirmek bizler için önemliydi. Taziyeevi insanların acılarına paylaştıkları ve birbirlerine destek oldukları bir mekan olacaktır. Bu vesile ile toplumsal dayanışmayı pekiştirmek istiyoruz. İnşa edeceğimiz kütüphane de bilgiye ve öğrenmeye olan bağlılığımızın bir göstergesi olacaktır."

Konuşmaların ardından kompleksin temeli atıldı. - MERSİN