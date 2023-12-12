Mersin Yenişehir Belediyesi Giysi Evi\'ni tekrar açtı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Mersin Yenişehir Belediyesi, deprem sürecinde de hizmet verdiği ve kayıtlı olarak 50 bin depremzedenin yararlandığı Giysi Evi'ni Yenişehirli vatandaşlar için tekrar açtı. İhtiyaç sahipleri Yenişehir Belediyesi Giysi Evi'nde kışlık elbise başta olmak üzere her türlü giyim eşyasını ücretsiz temin edebiliyor.

Dayanışma Köprüsü uygulamasıyla yardımsever vatandaşların evlerinde kullanmadığı veya kullanmaktan vazgeçtiği kullanılabilir durumdaki eşyalarını evlerinden alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yenişehir Belediyesi, Giysi Evi ile de dar gelirlilere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlara Giysi Evi'nde kıyafet desteği veriliyor. Yenişehir Belediyesi Giysi Evi ile kış aylarında ihtiyaç duyulan kıyafetlerden, günlük giyime kadar geniş bir yelpazede ve her yaşa uygun ücretsiz giyim eşyalarını temin etme imkanı sunuluyor. Böylece dar gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olunuyor.

"DAYANIŞMA EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

Ekonomik zorlukla boğuşan aileler için giysi satın almanın büyük bir yük haline geldiğini ve giysi fiyatlarının da oldukça yüksek olduğunu belirten Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir göstergesi olan Giysi Evimiz, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın da en güzel örneklerinden biridir. Ekonomik zorluklarla boğuşan aileler için giysi almak da büyük bir yük olabiliyor. Yenişehir Belediyesi olarak bu noktada, ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun destek olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Her üründe olduğu gibi giyside de fiyatlar oldukça yüksek, aile bütçesini ciddi şekilde zorluyor. Daha önce de hemşehrilerimize bu hizmeti verdik ve yoğun ilgilerini gördük. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz Giysi Evimize gelen vatandaşlarımızla tek tek ilgileniyor, yardımcı oluyor. Giysileri türlerine ve yaş gruplarına göre ayırıyor. Vatandaşımız bir mağazada aldığı hizmetten çok daha iyisini alabiliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 'Dayanışma en büyük gücümüz' demiştik ve bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."