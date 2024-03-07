Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Gemi Kaptanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Kaptan Pelin Teymur, "Keşfetmeyi, yeni yerler gezmeyi seven ve dünyayı merak eden bir insandım. Bu sebeple de kaptanlığı tercih ettim. Hatta üniversite tercihimde sadece Denizcilik Fakültesi'ni yazdım. Güzel ve başarılı bir şekilde de mezun oldum" dedi.

"GÜZEL ÇALIŞMALAR VE FAALİYETLER İÇERİSİNDEYİZ"

Mesleğini seven bir kaptan olduğunu belirten Teymur, "İş alanımız gerçekten istihdamı olan bir bölüm. Bizim zamanımızda daha fazla açık vardı. Şu anda kadınların ve erkeklerin çok talep ettiği bir bölüm. İş istihdamı çok olduğu için çok kolay bir şekilde uluslararası denizcilik firmalarında ve şirketlerde iş bulabiliyorsunuz. Ben de mezun olur olmaz Kimyasal Tanker firmasında Uluslararası İstanbul merkezli 4. kaptan olarak görevime başladım. 2 yıl kadar uzak yol 3. kaptanlık ve 4. kaptanlık yaptım. Daha sonra Mersin'e geri döndüm" diye konuştu.

Yüksek lisans eğitimini tamamlamak için geldiği Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi'nde kaptan olarak işe başladığını anlatan Teymur, "Daire Başkanımız ve yöneticilerimiz gerçekten Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğümüze çok değer veriyor. Güzel çalışmalar ve faaliyetler içerisindeyiz" dedi.

"KİRLİLİK GÖRDÜĞÜMÜZ ZAMAN İDARİ YAPTIRIM UYGULUYORUZ"

Büyükşehir belediyelerinin deniz denetim birimlerinin görevlerinden birinin de gemi kaynaklı kirlilikleri denetlemek ve onlara idari yaptırım uygulamak olduğunu dile getiren Teymur, Büyükşehir olarak Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü'nde 2 şeflikleri olduğundan bahsetti. Teymur, "Deniz kirliliğine karşı denetim yaptığımız bir ekibimiz var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği bir yetki var. Bu yetki Türkiye'de sadece şu anda Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 2 büyükşehir belediyesinde var. Onun dışında Sahil Güvenlik, Liman Başkanlıkları gibi kurumlar bu yetkiye zaten sahip. Kirlilik gördüğümüz zaman idari yaptırım uyguluyoruz"dedi.

"KADINLARIN DAYANIŞMASI ÇOK GÜZEL"

Türkiye'de kadın kaptanlığının tarihçesi hakkında da bilgi veren Teymur, Türkiye'nin ilk ve tek kadın kaptanının 1999 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne ait yolcu gemisinde 4. kaptan olarak çalışmaya başladığını anlattı. Teymur, şöyle devam etti:

"Bu bizim ilk sahaya çıktığımız tarihtir. Sedef Kaptan'a selamlar olsun. 1999 yılından bugüne uzun bir zaman geçti. Önceleri kadınlar çekiniyorlardı, 1 ya da 2 öğrenci oluyordu. Şu anda sektörde yaklaşık yüzde 5'lik bir temsil alanımız var. Denizci bir ülkeyiz. Denizci sayımız her geçen gün artıyor. Kadın istihdamımız her geçen gün artıyor. Kadınların dayanışması çok güzel. Meslekteki mezun olan kadın ve erkek kaptanlar gerçekten çok iyi bir iletişim ve koordinasyon içerisinde birbirlerini destekliyorlar."

Denizciliğin zor bir alan olduğunu ancak yapmak isteyen gençlerin gözlerinin korkmaması gerektiğini belirten Teymur, özellikle gemi kaptanı olmak isteyen kadınlara seslenerek, "İstihdam alanı çok fazla ve alın teriyle kazandığınız ücret sizi mutlu edecektir. Eğer içlerinde varsa şunu söylemek istiyorum; 'İnsanlar kıyıyı gözden kaybetmedikçe yeni okyanuslar keşfedemez'" dedi.

"KADIN DENİZCİ ADAYLARI ARAMIZDA GÖRMEKTEN MUTLU OLURUZ"

Mersin Büyükşehir'de çalışmaktan son derece mutlu olduğunu da vurgulayan Teymur, "Denizciliğe sahip çıkan, sadece deniz üzerinde değil, sahillerde, kıyılarda eğitim sisteminde çevreye duyarlı faaliyetler geliştiren bir kurum. Gemide çalışırken sadece teorik ve saha çalışmalarına şahit olabiliyorsunuz. Ama bir bütünsel olarak bakmak, kentli olmak, kentin sorunlarını, çevre ve deniz sorunlarını görmek, iklim değişikliğine karşı farkındalığının artması, bununla ilgili mücadeleler, çalışmalar yapmak ve bu mücadeleler içerisinde alanında uzman insanların olması ve sayısının artması gerçekten çok gurur verici" diye konuştu.

Genç adayların Mersin Büyükşehir Belediyesi ve benzeri belediyelerde denizcilik alanındaki iş imkanlarına başvurmalarını söyleyen Teymur, "Başvurmaktan çekinmesinler. Özellikle kadın denizci adayları aramızda görmekten mutlu oluruz" dedi.

"İLK OLMAK ÇOK GÜZEL"

Türkiye'de belediyelerde çalışan tek kadın gemi kaptanı olmanın mutluluk ve gururunu yaşadığını vurgulayan Teymur, kaptanlık yapmak isteyen kadınlara pes etmeden hayallerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulunarak, şunları söyledi:

"Böyle bir birimin varlığını belki de birçok arkadaşımız, meslektaşımız bilmiyor. Ben de Mersin'e gelince öğrendim. Kamuda, kıyılarda, sahada, karada bu işle alakalı alternatif meslekler var. Mesleklerini bırakmasınlar yerleşik hayata geçmek istiyorlarsa onlar için bir nimet."

Teymur, "İlk olmak çok güzel. Birlikte yol aldık, birlikte büyüdük, birlikte gelişmeye devam ediyoruz. Teknik aşamalar, şartnameler, oluşum süreci, hepsine dahil olmak, çok güzel, mutlu edici bir uygulama ve bunları şu anda sahada aktif olarak kullanıyor, geliştiriyor olmak da çok güzel" dedi.

Güzel bir ekibe de sahip olduklarını vurgulayan Teymur, "Gerçekten çok güzel bir ekibiz. Birçok alanında uzman teknik arkadaşımız sahada deneyimlemiş. Hem alaylı, hem okullu. Çok aile sıcaklığında bir ekibiz, mutluyuz" diye konuştu.

Teymur konuşmasını Mutafa Kemal Atatürk'ün "Kadınlar için asıl mücadele, asıl zafer kazanılması gereken alan biçim ve kılıkta başarıdan çok, ışıkla, bilgi ve kültürle gerçek faziletle süslenip donanmaktır" sözleriyle tamamladı.