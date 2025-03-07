Meryem Garip: Kadın Tamirci Usta - Son Dakika
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Meryem Garip: Kadın Tamirci Usta

Meryem Garip: Kadın Tamirci Usta

İzmir'de oto tamirciliği yapan Meryem Garip, 3 üniversite mezunu ve ustalık belgesine sahip.

07.03.2025 10:45
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İzmir'de baba mesleğini sürdürerek oto servisinde otomobil tamirciliği yapan 27 yaşındaki Meryem Garip, bitirdiği 3 üniversitenin diplomasının yanına ustalık belgesini de koydu. Karşısında kadın usta gören müşterilerin çok şaşırdığını söyleyen Garip, işi daha da titizlikle yürüttükleri için müşteri memnuniyetinin de daha iyi olduğunu söyledi. Meryem Usta'nın çalıştığı oto servisin Genel Müdürü Çağdaş Çilengiroğlu ise, "Bir tane daha Meryem olsa hemen işe alırız"

dedi.

2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans programından mezun olan Meryem Garip, daha sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun oldu. Mesleğe de üniversite öğrenimi sırasında sanayi sitesinde bulunan babasının tamirhanesinde merak salan Garip, burada çırak olarak başlayıp ustalığa kadar terfi etti. Şu an dünyaca ünlü bir otomobil markasının yetkili servisinde tamir ustası olarak çalışan Meryem Garip, hem iş yerine gelen müşterilerin hem de iş yerinin gözde ustalarından oldu.

İzleye izleye öğrendi

Babasının tamirhanesinde neler yaptığını izleye izleye işi öğrendiğini söyleyen Meryem Usta, "Bozulan arabaları ve parçalarını tamir etmeyi severdim. Kaporta ve boya alanlarını merak eder, otomobilin tüm parçalarını öğrenmeye çalışırdım. Babamın yanında çalışmaya da başladıktan sonra üniversite öğrenimim sonrası babamın teşvikiyle bu sektöre geçiş yaptım. Şu an ustalık belgem de var, hem usta hem de eğitici usta olarak burada görev alıyorum. Meslekle ilgili öğrenmeye de öğretmeye de devam ediyorum" dedi.

"Erkek işi değil"

İlk bakışta bir erkek işi gibi görülen mesleğine kadınların da son dönemde yöneldiğini söyleyen, daha da artmasını istediğini belirten Meryem Garip, "Bana göre erkeğe de kadına da aynı mesafede zor bir iş. Bir kadın için avantajı da var dezavantajı da var. Hatta ilk etapta şaşırmalarına rağmen, bizim kadın olarak işimizi daha titiz yaptığımızı gören müşterilerimiz daha da mutlu oluyorlar" diye konuştu.

3 üniversite mezunu

Yakın zamanda ustalık belgesi alan, hem de meslek liselerinden yetişen stajyerlere eğitim veren Meryem Usta, eğitim hayatındaki başarılarıyla da göze çarpıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans programından 2019 yılında bitiren Meryem Garip, daha sonra İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinden mezun oldu.

"Bir tane daha Meryem olsa hemen işe alırız"

Meryem Garip'in çalıştığı servisin Genel Müdürü Çağdaş Çilengiroğlu ise "Meryem bize ilk iş başvurusu yaptığında bu işi yapıp yapamayacağıyla ilgili aslında en ufak bir kuşkum yoktu; hatta bir kadının daha da titizlikle, daha özenli çalışacağını düşündüm. Tek endişem, burası erkeklerin daha çok çalıştığı yer olduğu için arkadaşların kendi aralarında daha argolu konuşmalarının Meryem'i olumsuz etkilemesi ihtimaliydi. Onun yerine erkek arkadaşlar kendisini düzeltsinler diye düşündüm ve öyle de oldu. Meryem'in çalışma disiplininden de çok memnunuz. Bir tane daha Meryem olsa hemen işe alırız. Meryem bizi asla yanıltmadı. Kadın elinin değdiği iş daha da detaylı, daha da titiz bir hale geliyor" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meryem Garip: Kadın Tamirci Usta - Son Dakika

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