Merzifon Havalimanı'nda Şubat Ayı Yolcu Trafiği

Merzifon Havalimanı'nda Şubat Ayı Yolcu Trafiği
09.03.2026 18:49
2026 Şubat'ta Merzifon Havalimanı, toplam 11 bin 329 yolcuya hizmet verdi.

Amasya Merzifon Havalimanı'nda şubat ayında iç hat yolcu trafiği 9 bin 940, dış hat yolcu trafiği ise bin 389 olmak üzere toplam 11 bin 329 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı'nın 2026 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Şubat ayında iç hat yolcu trafiği 9 bin 940, dış hat yolcu trafiği ise bin 389 olmak üzere toplam 11 bin 329 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 77, dış hatlarda ise 11 olarak gerçekleşti. Yük trafiği ise şubat ayında toplamda 110 ton oldu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Havacılık, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

18:45
