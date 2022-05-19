Meşhur atasözünün yemek olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Meşhur atasözünün yemek olduğu ortaya çıktı

19.05.2022 10:38

Meşhur atasözünün yemek olduğu ortaya çıktı Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü dillere pelesenk olan, "Çoban İsterse Tekeden Teleme Çalar" atasözünün aslında bir yemek olduğunu gösterdi.

Meşhur atasözünün yemek olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü dillere pelesenk olan, "Çoban İsterse Tekeden Teleme Çalar" atasözünün aslında bir yemek olduğunu gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü dillere pelesenk olan, "Çoban İsterse Tekeden Teleme Çalar" atasözünün aslında bir yemek olduğunu gösterdi.

Türkiye'de her 10 kişiden 9'unun rahatlıkla bildiği ve genel itibarı ile olumsuz bir davranış gösteren kişiye karşı kullanılan "Çoban İsterse Tekeden Teleme Çalar" sözünün gerçeğinin aslında bir yemek olduğu öğrenildi. Çobanların, pamuklu bir kumaşa yeşil incir sütünün damlatması ve o bezi kurutması ile oluşan "Teleme" Anadolu kültüründe önemli bir yer tutuyor. Özellikle Kahramanmaraş, Gaziantep ve yöre illerde yapılan bu uygulama sayesinde çoban acıktığı zaman 15 saniye içinde yaptığı yemeğin adına teleme deniyor. Günümüzde: " Çoban isterse Tekeden Teleme Çalar, Çobanın gönlü olursa, tekeden süt çıkarır, Çobanın gönlü olursa, tekeden süt sağar" gibi bir çok farklı versiyonu kullanılan bu atasözünün halk tarafında ki kullanma amacının ise "Kendisinden iş bitirmesi beklenen kişi, isterse olmayacak gibi görünen işlere bir çözüm yolu bulur" anlamına geldiği öğrenildi

Konu hakkında bir açıklama yapan Olgunlaşma Enstitüsü Kahramanmaraş Şube Müdürü Mutlu Aslantürk: "Teleme ile ilgili olarak bir tanıtım çalışması yapmak için Kahramanmaraş'ın en iyi destinasyonlarından birisi olan Dulkadiroğlu Konağındayız. Sabahtan bu yana gelen misafirlerimiz ile teleme çalışıyoruz. Keçi sütünden, incirin sütü ile mayalara ile yapılan bu çoban katığı aslında çok sağlıklı bir yiyecek. Ciddi bir probiyotik. Ciddi bir besin desteği. Bunu tekrar canlandırmak için olgunlaşma enstitüsü olarak hafızlarda tazelemek için bu çalışmayı yaptık" dedi.

Meşhur atasözünün yemek olduğu ortaya çıktı
Meşhur atasözünün yemek olduğu ortaya çıktı
Meşhur atasözünün yemek olduğu ortaya çıktı
Meşhur atasözünün yemek olduğu ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Yerel, Son Dakika

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