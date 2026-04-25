Mesir Festivali nedeniyle 25-26 Nisan\'da kapanacak yollar açıklandı

25.04.2026 13:34  Güncelleme: 13:35
Manisa 486. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında, 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak, park yasağı uygulanacak.

26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Mesir Saçım Şenliği etkinlikleri kapsamında, saat 12.00'de kortej yürüyüşü başlayacak ve ardından saat 13.30'da Sultan Camii'nden geleneksel Mesir Saçımı gerçekleştirilecek. Kortej yürüyüşü, Valilik önünden başlayarak Mustafa Kemal Paşa Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve İzmir Caddesi üzerinden Sultan Camii önünde sona erecek. Bu etkinlikler nedeniyle, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.30'dan sonra belirli yollar üzerinde park yasağı uygulanacak. 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 08.00 itibariyle ise belirtilen yollar etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

Park yasağı ve trafiğe kapatılacak yollar

Cumhuriyet Meydanı'na çıkan yollar ile birlikte, Atatürk Bulvarı üzeri (Cumhuriyet Caddesi ile Mustafa Kemal Paşa Caddesi arası), Sultan Camii önüne çıkan yollar, Valilik önüne çıkan yollar, Seyfettin Bey Caddesi üzeri (Kamilsu Caddesi ile Atatürk Bulvarı arası), Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzeri (Atatürk Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi arası), 8 Eylül Caddesi üzeri (Cumhuriyet Caddesi ile İbrahim Gökçen Bulvarı arası), İzmir Caddesi üzeri (Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile Murat Caddesi arası), 2507 Sokak üzeri (2500 Sokak ile İzmir Caddesi arası), 2505 Sokak üzeri (2501 Sokak ile İzmir Caddesi arası), Çarşı Bulvarı üzeri (İzmir Caddesi ile Dr. Sadık Ahmet Caddesi arası),Murat Caddesi üzeri (1800 Sokak ile İbrahim Gökçen Bulvarı arası), İbrahim Gökçen Bulvarı üzeri (8 Eylül Caddesi ile İzmir Caddesi arası) olan yollar trafiğe kapatılacak.

Sadece park yasağı uygulanacak yollar

Belediye Caddesi üzeri (Cumhuriyet Caddesi ile İbrahim Gökçen Bulvarı arası), Kumludere Caddesi üzeri (İzmir Caddesi ile 8 Eylül Caddesi arası), 8 Eylül Caddesi üzeri (İbrahim Gökçen Bulvarı ile Kumlu Dere Caddesi arası), İbrahim Gökçen Bulvarı üzeri (Belediye Caddesi ile 8 Eylül Caddesi arası). Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları ve belirtilen tarihlerde trafik yönlendirmelerine uymaları önemle rica edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu
Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu Trump toplantıda uyuyakaldı, alay konusu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027’de Formula 1’e dönüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında müebbet hapis istendi
Ünlü hamburgercide skandal olay Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp... Ünlü hamburgercide skandal olay! Servis şoförü, kadın çalışanı evine götürüp...

13:20
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
13:04
Genç çiftin acı sonu Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
13:01
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
12:49
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
12:20
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
