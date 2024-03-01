MESKİ, Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi\'nde Yenilikler Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), 1984 yılında hizmete alınan Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde, ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanı yeniledi. MESKİ, yaptığı yeniliklerle tesisin kullanım süresini 20 yıl uzatırken, yeni nesil ekipmanı da devreye alarak, tesiste yüzde 20'lik enerji tasarrufu sağlamış oldu.
MESKİ, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde gerçekleştirdiği yeniliklerle, Mersin halkına daha hızlı ve daha kaliteli hizmet veriyor. MESKİ son olarak Mekanik Revizyon, Onarım ve Otomasyon Yapılması İşi kapsamında gerçekleştirdiği yenilikle, Berdan Tesisi'nin kullanım ömrünü 20 yıl uzatmış oldu.
YÜZDE 20 TASARRUF SAĞLANDI
Yenileme kapsamında hizmete alındığı günden bu yana kullanılan ve herhangi bir revizyon işlemine tabi tutulmayan, ekonomik ve mekanik ömrünü dolduran ekipman yenilendi. Yapılan revizyon çerçevesinde de iletim boruları, vanalar, pompalar, panolar, kapaklar ve otomasyon sistemi yenilenmiş oldu. Tesisin mekanik, elektrik ve kimyasal ekipmanının izlenmesi ve kontrolün SCADA'dan sağlanması hayata geçirildi. Yeni nesil ekipmanın da devreye alınması sonucunda, tesiste yaklaşık yüzde 20 oranında enerji tasarrufu sağlanmış oldu.
Tesisin 1984 yılında işletmeye alındığı ve ardından 2. ve 3. etaplarının tamamlandığı bilgisini veren MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, şunları kaydetti:
"Tesiste günde yaklaşık 390 bin metreküplük ham suyu işleyerek, bunun yüzde 82'lik kısmını 4 merkez ilçeye, yüzde 18'lik kısmını da Tarsus ilçemize gönderiyoruz. 40 yıllık bu tesis, bugüne kadar köklü bir bakım-onarım işlemine tabi tutulmamış. Biz göreve geldikten sonra bu tesisteki mekanik, elektrik ve otomasyonları yerinde inceleyerek, ciddi bakımları olduğu kanaatine vardık ve bir ihale çalışmasına girdik. Bu ihaleyi 2022 yılının Nisan ayında gerçekleştirerek, 2023'ün Aralık ayında da tamamlamış bulunmaktayız."
Yaklaşık 156 milyon liralık bir yatırım bedeli olduğunu sözlerine ekleyen Korkmaz, yapılan yeniliklerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bütün havuzlar arasındaki borulamalar, vanalar, pompalar, kapaklar ve SCADA Sistemi yenilenerek, sistem full otomasyonlu şekle dönüştürülmüş oldu. Bu dönüşüm sayesinde tesiste bütün işlemleri SCADA'dan izler ve yönetir hale geldik. Yapılan yenileme çalışmalarıyla tesisin ömrünü 20 yıla yakın uzatmış ve yüzde 20 oranında da elektrik tasarrufu sağladık" diye konuştu.
Berdan Baraj Gölü'nün kaynak olarak kullanıldığı Berdan İçme Suyu Arıtma Tesisi, kapasitesinin yüzde 82'si ile Mersin'in 4 merkez ilçesini besliyor. Bu oran Mersin nüfusunun yüzde 72'sine denk geliyor. Tesisin kalan yüzde 18'lik kısmı ile de Tarsus ilçesi besleniyor.
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