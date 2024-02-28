MESKİ, biyometrik imza ve tek masa uygulamasıyla bekleme sürelerini kısaltıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün başlattığı biyometrik imza ve tek masa uygulamasıyla vatandaşların bekleme süreleri kısalıyor.
MESKİ Genel Müdürlüğü, dijital dönüşümle hayata geçirdiği biyometrik imza sistemiyle teknolojik, çevre dostu ve sürdürülebilir yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de dijital imza ile abonelikte ilki başlatan MESKİ Genel Müdürlüğü, bekleme süresini de indirdi. MESKİ yeni hizmet binasında abone hizmetlerinde kullanılan biyometrik imza ve tek masa uygulamasıyla vatandaşlar tüm işlemlerini daha kaliteli, konforlu ve hızlı bir şekilde tamamlıyor. MESKİ'nin abonelik için istenen evrakları online olarak görüntülemeye başlaması sayesinde, aboneler işlemlerini yalnızca kimlikleriyle gerçekleştirebiliyor.
"Evraksız abonelik işlemlerini tamamladık"
MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Atar, kentteki yaşam konforunu artırmak için yaptıkları çalışmaların sürdüğünü belirtti. Evraksız abonelik işlemleri ve dijital dönüşümle başlattıkları projeler kapsamında çalışmaların tamamlandığını ifade eden Atar, "Evraksız abonelik işlemlerini tamamladık. Yaklaşık bir yıl önce hizmete aldığımız ve dijital altyapısını desteklediğimiz hizmet binamızda 13 ilçenin aboneliği gerçekleştirilebiliyor" dedi.
Atar, 4 bin 850 metrekare kapalı alana sahip yeni hizmet binası sayesinde çarşı merkezinin canlanmaya başladığını, esnafın da bundan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.
Vatandaşlar işlemlerden memnun
Abonelik işlemleri için MESKİ'ye gelen vatandaşlardan Yunus Emre Karataş, Yenişehir ilçesinde ikamet ettiğini belirterek, "İşlemlerim hızlıydı. Aynı günde de suyumu açacaklarını söylediler" diye konuştu.
Akdeniz bölgesinde işyeri bulunan Belgin Kaya, sıra beklemediğini ve işlemlerinin sorunsuz çözüldüğünü vurgularken, Bilge Kayabaşı da abonelik işlemlerinin ortalama 7-8 dakikada tamamlandığını ifade etti.
Aylin Kaya ise abonelikle ilgili işlemlerden ve kendisine gösterilen ilgiden memnun kaldığını dile getirdi. - MERSİN
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