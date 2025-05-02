MESKİ Heyeti Tayvan\'da Yeşil Şehirler Zirvesi\'ne Katıldı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü heyeti, Tayvan'da düzenlenen 'Green Cities And Smart City Summit Technical Visit March 2025' organizasyonuna katıldı. MESKİ'nin yatırımları hakkında sunum yapan heyet, planlanan projeler için hibe ve krediye ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

Mersin Atık Su Yönetimi ve Ekolojik Denge Projesi kapsamında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) davetiyle Tayvan'da düzenlenen Green Cities And Smart City Summit Technical Visit March 2025' (Yeşil Şehirler ve Akıllı Şehir Zirvesi Teknik Ziyareti) etkinliğine katılan MESKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanı Başar Kurt ile Plan ve Proje Şube Müdürü Zeynel Abidin Doğru'ya ziyaret boyunca Institute For Information Industry Taiwan yetkilileri eşlik etti. Delegasyonun tanışmasından ardından Expo Taipei ziyareti yapılarak, akıllı şehirlerde kullanılan teknolojiler ve teknoloji firmaları ile bilgi alışverişinde bulunuldu. Tayvan'ın başkenti Taipei'de belediye yetkilileriyle şehir planları ve şehir içinde kullanılan teknolojiler incelenerek, kültürel turlar gerçekleştirildi. Bununla birlikte Tayvan'ın ikinci büyük şehri olan Kaohsiung'da belediye başkan yardımcısı ile görüşmeler yapan MESKİ heyeti, şehir hakkında bilgiler aldı ve Expo Kaohsiung'u ziyaret etti.

MESKİ heyeti tarafından delegasyonda yer alan yetkililere; Mersin'in sorunları, çözüm önerileri, MESKİ'nin devam eden ve planlanan yatırımları hakkında sunum yapıldı. MESKİ'nin planlanan projeleri için ise hibe ve kredi finansmanına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. - MERSİN