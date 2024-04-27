MESKİ, jeneratör sayısını 313'e çıkardı - Son Dakika
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MESKİ, jeneratör sayısını 313'e çıkardı

MESKİ, jeneratör sayısını 313\'e çıkardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz hizmet sunmak amacıyla jeneratör sayısını 3 yılda 313'e çıkardı. İçme suyu tesisleri, idari binalar, arıtma tesisleri ve atık su tesislerinde şebeke enerjisinin olmadığı durumlarda, tesislerin hizmete ara vermemesi için jeneratörleri devreye alıyor.

27.04.2024 10:30  Güncelleme: 10:33
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz hizmet sunmak amacıyla jeneratör sayısını 3 yılda 313'e çıkardı.

Anamur'dan Tarsus'a, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar 15 bin 800 kilometrekarelik alana hizmet veren MESKİ, içme suyu tesisleri, idari binalar, arıtma tesisleri ve atık su tesislerinde şebeke enerjisinin olmadığı durumlarda, tesislerin hizmete ara vermemesi için jeneratörleri devreye alıyor. Kesintisiz su temini, atık su bertarafı ve daha verimli abonelik hizmetleri sağlamak için alınan jeneratörler, enerji kesintileri yaşandığında hizmetleri aksatmaması adına önemli rol oynuyor. İçme suyu tesisleri, devrede olan jeneratörler sayesinde yaşanacak elektrik kesintisinde aktif olarak çalışırken, kesintisiz içme suyu teminine devam ediliyor.

MESKİ, 170 olan jeneratör sayısına ilave olarak 2021 yılında 59, 2022 yılında 33, 2023 yılında ise 51 olmak üzere toplam 143 jeneratör temin ederek, sorumluluk sahasındaki önemli tesislere montajını tamamladı. İlave jeneratörleri devreye alan MESKİ, böylece toplam jeneratör sayısını 313'e çıkardı. Enerji SCADA'sı sayesinde gereksiz yakıt tüketiminin de önüne geçen MESKİ, vatandaşlara kesintisiz hizmet anlayışı ilkesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

MESKİ Elektrik Merkezleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Enerji Sistemleri Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Sinan Kızılyaka, jeneratörlerin aylık ve yıllık bakımlarını planlı şekilde yaparak, arızalara karşı anında müdahale ile kesintisiz hizmetin devamını sağladıklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MESKİ, jeneratör sayısını 313'e çıkardı - Son Dakika

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