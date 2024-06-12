MESKİ, Vatandaşların İhtiyaç ve Taleplerini Yerinde Tespit Ediyor - Son Dakika
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Yerel

MESKİ, Vatandaşların İhtiyaç ve Taleplerini Yerinde Tespit Ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ederek, sorunları çözmeye devam ediyor. 2019 yılı Ekim ayından bu yana gerçekleştirdiği bin 300'ün üzerinde mahalle ziyaretinde vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen MESKİ, sorunları çözüme kavuşturacak çalışmaları hayata geçiriyor.

12.06.2024 09:53
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Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit ederek, sorunları çözmeye devam ediyor. 2019 yılı Ekim ayından bu yana gerçekleştirdiği bin 300'ün üzerinde mahalle ziyaretinde vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen MESKİ, sorunları çözüme kavuşturacak çalışmaları hayata geçiriyor.

Sosyal hizmet anlayışını benimseyen MESKİ, vatandaşlara kaliteli hizmet ulaştırmak ve vatandaşların sıkıntılarına hızlıca çözüm bulmak adına önemli çalışmalara imza atıyor. Vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyen MESKİ, varsa sıkıntıları ve eksiklikleri yerinde tespit ediyor ve sorunları ilgili birimlere hızlıca aktarıyor. 2019 yılı Ekim ayından bu güne kadar bin 300'ün üzerinde mahalle ziyareti gerçekleştiren MESKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

"Memnuniyetle görevimizi yapmaya devam edeceğiz"

MESKİ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü çalışanı Gülşen Yıldırım, yaptığı alan çalışmasında vatandaşlarla birebir görüştüğünü belirtti. Mersin'de 806 mahalle bulunduğunu ifade eden Yıldırım, "Bu mahallelerin 506'sı kırsal kesimde yer alıyor. 2019'da göreve başladığımdan bu tarafa bin 300 mahalle ziyareti gerçekleştirdim. Bu ziyaretlerim daha çok kırsal kesim ziyaretleriydi. Mahalle muhtarlarımla, köy kahvelerindeki mahalle sakinleriyle, ev ziyaretleri gerçekleştirdiğim kadınlarla, sokak arasında oynadığım çocuklarla sohbet edip, sıkıntılarını dinleyip, bunları gereken yerlere raporladım" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile olan kısımları ise gerek TEKSİN uygulaması üzerinden, gerekse de daire başkanlıklarını arayarak bildirdiğini dile getiren Yıldırım, " Adana'dan Antalya sınırına kadar gitmediğimiz mahalle ve köy kalmadı. Bundan sonra da memnuniyetle ve sevgiyle görevimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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