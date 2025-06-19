Meslek Lisesi'nden Kardeş Okul Projesi - Son Dakika
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Yerel

Meslek Lisesi'nden Kardeş Okul Projesi

19.06.2025 14:49
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Nazilli Meslek Lisesi öğrencileri, Sultanhisar'daki köy okuluna bakım ve onarım desteği sağladı.

Meslek Lisesi öğrencilerinden köy okuluna destek

AYDIN - Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Kardeş Okul' projesi kapsamında Sultanhisar'daki kırsal İncealan İlk ve Anaokulu'nda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Minik öğrenciler ise destekten büyük mutluluk duydu.

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojileri ve Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alan öğrencileri, toplumsal sorumluluk bilinciyle anlamlı bir çalışmaya imza attı. 'Kardeş Okul' projesi kapsamında Sultanhisar kırsalındaki İncealan Mahallesi'ne giden öğrenciler, burada bulunan anasınıfı ve ilkokulda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmaları yakından takip eden İncealan İlkokulu Müdürü Zeynep Emsal ve Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Şefi Melik Çolak da emeklerinden dolayı öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Okul Müdürü Faruk Al'ın destekleriyle Müdür Yardımcısı Mehtap Keskin rehberliğinde yürütülen projede, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Tamer Kızıl, mobilya ve motor bölümü öğrencileri, köy okulundaki mobilya ve metal aksamlı ekipmanların tamir ve bakımını gerçekleştirdi. Eksik kalan işler için notlar alan öğrenciler, kısa süre içinde okula yeniden gelerek çalışmaları tamamlayacaklarını belirtti.

Önce çalıştılar sonra birlikte oynadılar

Ana sınıfı ve ilkokuldaki öğrencilerle birlikte bakım-onarım çalışmalarını tamamlayan meslek liseli öğrenciler, küçük kardeşleriyle çeşitli oyunlar oynayarak onların gönlünü kazandı. İncealan İlkokulu öğrencileri ise kendilerine gösterilen bu ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek abilerine teşekkür etti.

"Onlar artık bizim abilerimiz ve öğretmenlerimiz"

Okullarında yapılan çalışma için öğretmen ve abilerine teşekkür eden İncealan İlkokulu Öğrencisi İrem Çiçek: "Okulumuza Nazilli'deki meslek lisesinden öğretmenler ve abilerimiz geldi. Sınıflarımızı ve oyun alanlarımızı tamir ettiler. Onlar artık bizim abilerimiz ve öğretmenlerimiz. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

"Bize yeni oyunlar öğrettiler"

Buğlem Ayhan da abilerine teşekkür ederek: "Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden abilerimiz geldi. Bizim sıralarımızı, çeşmelerimizi ve kütüphanemizi tamir ettiler. Bizde onlara yardım ettik. Bize yeni oyunlar öğrettiler. Çok eğlendik. Hep gelsinler ve bizi hep mutlu etsinler" diye konuştu.

"Kardeşlerimizi çok seviyoruz"

NAMTAL 10. Sınıf Öğrencisi Ahmet Yusuf Polat: "İncelan Mahallemizdeki İlkokula kardeşlerimize yardıma geldik. Okulda öğrendiklerimizi burada uygulama şansı bulduk. Sıra, dolap, çeşme gibi yapabildiğimiz işleri yaptık. Yıl boyunca ve seneye de gelip eksik işleri tamamlayacağız. Kardeşlerimizi çok seviyoruz" açıklamasında bulundu.

"Okullarını daha güzel hale getirmeye çalıştık"

"Onlar bizim kardeşlerimiz, onları çok seviyoruz" diyerek sözlerine başlayan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojileri Bölümü Öğrencisi Berkan Gümüş: "İncealan ilkokulu ve anaokuluna gelerek arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince tadilat yaptık. Kardeşlerimizin okullarını daha güzel bir alan haline getirmeye çalıştık. Tekrardan gelerek yapamadığımız işleri tamamlayacağız. Onlar bizim kardeşimiz, onları çok seviyoruz" dedi.

Etkinliğin sonunda okul aile birliği tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meslek Lisesi'nden Kardeş Okul Projesi - Son Dakika

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