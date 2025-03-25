Meslektaşları ölüm yıl dönümünde şehit gazeteci Güneş'i unutmadı - Son Dakika
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Meslektaşları ölüm yıl dönümünde şehit gazeteci Güneş'i unutmadı

Meslektaşları ölüm yıl dönümünde şehit gazeteci Güneş\'i unutmadı

Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarıyla birlikte düşen helikopterde hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş vefatının 16. yıl dönümünde mezarı başında alındı.

25.03.2025 13:48
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Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarıyla birlikte düşen helikopterde hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş vefatının 16. yıl dönümünde mezarı başında alındı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'ta düşmesi sonucu, Yazıcıoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş ile birlikte helikopterde bulunan 5 kişi hayatını kaybetmişti. Güneş'in meslektaşları vefatının 16. yıl dönümünde kendisini unutmadı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)üyeleri, görev şehidi İsmail Güneş'i ve düşen helikopterde hayatlarını kaybeden arkadaşlarını kabri başında andı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

16 yıldır faillerin bulunamadığını ifade eden TSYD Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çağlayan, "16 yıl önce İsmail Güneş'in ismi sadece Sivas üzerinde duyuluyordu. İsmail Güneş, kutsal, ulvi bir görevin temsilcisiydi ve haber için her türlü riski göze alan birisiydi. 16 yıl önce bugün o dönemki ismi Keş Dağları olan dağda hayatını kaybetti. İnsanlar, 'Sesimi duyan var mı? Biz buradayız, bize yardımcı olun' kelimeleri ile hatırladılar. 16 yıldır içimiz kan ağlıyor. Kelimelerimiz artık kifayetsiz kalıyor. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

İsmail Güneş ile birlikte mesai yapma fırsatı bulan gazeteciler Mustafa Ateş ve Ali Yavuz da duygu ve düşüncelerini ifade ederek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meslektaşları ölüm yıl dönümünde şehit gazeteci Güneş'i unutmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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