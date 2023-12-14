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MESS Teknoloji Merkezi ve Gaziantep Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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MESS Teknoloji Merkezi ve Gaziantep Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı

MESS Teknoloji Merkezi (MEXT) Yönetici Direktörü Efe Erdem ve heyeti, Gaziantep Sanayi Odası'nı ziyaret ederek iş birliği protokolü imzaladı. Ziyarette, MEXT'in Türk sanayisinin dönüşümü için yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verildi ve muhtemel iş birlikleri değerlendirildi.

MESS Teknoloji Merkezi ve Gaziantep Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı
14.12.2023 - 16:42,  Güncelleme: 16:48
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi "MEXT" Yönetici Direktörü Efe Erdem ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti. Ziyarette, iki kurum arasında iş birliği protokolü de imzalandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu ile bir araya gelen MEXT Yönetici Direktörü Efe Erdem, Satış & Ekosistem Direktörü Barış Arıkan, Proje Yönetimi Direktörü Hande Bayrak ve Dijital Dönüşüm Lideri Ömer Cinpir MEXT'in Türk sanayisinin dönüşümü için yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette, Gaziantep Sanayi Odası ile MEXT Teknoloji Merkezi arasında yapılabilecek muhtemel iş birlikleri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu.

GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları E. Ferhan Sağım, Başar Küçükparmak, Yönetim Kurulu Üyeleri ve firma temsilcilerinden oluşan heyetin Ekim ayında, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde incelediğini kaydeden Başkan Ünverdi, ziyaret için teşekkür etti.

Protokolle MEXT hizmetlerinin Gaziantep Sanayi Odası'nın ekosisteminde yer alan tüm kurum ve kuruluşlara yaygınlaştırılması, bununla birlikte Gaziantep Model Fabrika yalın hizmetlerinin de MEXT ekosisteminde yer alan tüm kurum ve kuruluşlara anlatılması ve Gaziantep Model Fabrika'nın yetkinliklerinin arttırılmasının amaçlandığını ifade eden Ünverdi, "İşbirliğimiz her iki taraf için hayırlı uğurlu olsun, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

MEXT Yönetici Direktörü Efe Erdem de ev sahipliklerinden dolayı Başkan Ünverdi ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederek, MEXT Teknoloji Merkezi'nin dijital ve yeşil dönüşümde verdiği hizmetlerle Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel MESS Teknoloji Merkezi ve Gaziantep Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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