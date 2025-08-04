Osmaneli Kadastro Birim Amiri olarak görevine başlayan Mesut Atasoy, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun'u makamında ziyaret etti.
Başkan Torun ile bir süre görüşerek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Başkan Torun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mesut Atasoy'a yeni görevinde başarılar diledi. Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da Atasoy'a hayırlı olsun temennileri iletilerek, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Yeni görevi kapsamında Osmaneli'nde hizmet vermeye başlayan Atasoy'un, ilçedeki kadastro çalışmalarında önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Mesut Atasoy, Osmaneli Kadastro Birim Amiri Olarak Göreve Başladı - Son Dakika
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