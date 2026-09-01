Meta'nın Sosyal Medya Politikaları Gündemde - Son Dakika
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Meta'nın Sosyal Medya Politikaları Gündemde

Meta\'nın Sosyal Medya Politikaları Gündemde
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Meta'nın çocuklar ve gençler için sosyal medya politikaları, ABD'de 17,1 milyar dolarlık anlaşmayla gündeme geldi.

Meta'nın çocuk ve gençlere yönelik sosyal medya politikaları ABD'de 17,1 milyar dolarlık anlaşmayla gündeme gelirken, Avukat Arabulucu Umut Metin, benzer durumların Türkiye'de de hukuki sorumluluk doğurabileceğine dikkat çekti.

Meta'nın çocuklar ve gençlerin sosyal medya kullanımıyla ilgili ABD'de karşı karşıya kaldığı davalar, 17,1 milyar dolarlık anlaşmayla sonuçlandı. Facebook ve Instagram'ın çocukları platformlarda daha uzun süre tutan ve bağımlılığa yol açabilecek özelliklerle tasarlandığı, çocukların yeterince korunmadığı ve kişisel verilerinin kullanımında ihlaller bulunduğu iddiaları davaların temelini oluşturdu. Uzlaşma kapsamında Meta'nın çocukların platform kullanımına yönelik yeni kısıtlamalar ve koruyucu düzenlemeler yapması kararlaştırıldı.

Anlaşmanın hukuki açıdan bir emsal oluşturmadığını belirten Avukat Arabulucu Umut Metin, "ABD'de gerçekleşen Meta davasında yargısal bir emsal karar yok. Meta bu konuda önlemler alacağını taahhüt etti ve anlaşmaya hazır olduğunu kabul etti. Bu kapsamda, Meta'nın platformların olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik koruyucu düzenlemeler yapması kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın çocuklar ve gençler üzerindeki sonuçlarına dikkat çeken Metin, "Sosyal medyanın çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyecek bir etkisi var. Sosyal medya platformlarındaki algoritmanın kullanıcılarda bağımlılık yapan bir etkisi var. Bu algoritma ABD'de olduğu gibi Türkiye'de de aynı şekilde kullanıcılarda bağımlılık oluşturuyor. Türkiye'de de olumsuz etkiler oluşturuyor" dedi.

"Çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyen sosyal medya platformu hukuken sorumludur"

Metin, "Bir çocuğun sosyal medya bağımlılığı tıbbi olarak kanıtlanırsa ve bu durumun sosyal medya ilişkisi ortaya konulursa bu konuda yargısal bir süreç işleyebilir. Çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyen sosyal medya platformu hukuken sorumludur" değerlendirmesinde bulundu.

"ABD'deki anlaşmanın şartları Türkiye'de de uygulanmalı"

Türkiye'de daha kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Metin, "ABD'deki anlaşmanın şartları Türkiye'de de uygulanmalı. Kamu güvenliğini gözeten bir düzenin oluşturulmasını vatandaşlar talep etmeli, devlet de ivedi şekilde uygulamalıdır. Türkiye'de bu konuda düzenlemeler var, kişisel verilerin korunması kanunu var. Türkiye'nin dijital hizmetler kanunu gibi temel ve detaylı düzenlemeleri içeren bir kanun ihtiyacı da var" diye konuştu.

Metin, sosyal medya platformlarının çalışma biçiminin yeniden ele alınması gerektiğini belirterek, "Bu anlaşmanın ortaya koyduğu sonuç artık bu algoritmanın ve sınırsız kullanımın değişmesi gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meta'nın Sosyal Medya Politikaları Gündemde - Son Dakika

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