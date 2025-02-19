Meteoroloji Genel Müdürlüğü 88. Yaşını Kutladı - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 88. Yaşını Kutladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 88. Yaşını Kutladı

Bakan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 88. yıl dönümünü sosyal medya üzerinden kutladı.

19.02.2025 13:16
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "88 yıldır hava tahmini, iklim bilimi ve afet erken uyarı sistemleriyle milletimize kesintisiz hizmet veren, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 19 Şubat 1937'de kurulan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 88. Yaşını kutluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuruluşunun yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"Geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

Bakan Kurum paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 19 Şubat 1937'de kurulan; 88 yıldır hava tahmini, iklim bilimi ve afet erken uyarı sistemleriyle milletimize kesintisiz hizmet veren, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Nice başarılı yıllara" Bakan Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene de çevrim içi katıldı.

Kurumun 2 bin 58 meteorolojik gözlem sistemi bulunuyor

Törende konuşan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun Meteoroloji'nin hava tahmininin yanı sıra, çevre, şehircilik, tarım, ulaşım ve afet yönetimi gibi birçok alanda kritik öneme sahip bir kurum olduğuna dikkat çekti. Coşkun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda teknolojik altyapısını güçlendirdiklerini ve 2 bin 58 meteorolojik gözlem sistemiyle 7 gün 24 saat hizmet verildiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Meteoroloji Genel Müdürlüğü 88. Yaşını Kutladı - Son Dakika

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