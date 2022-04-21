Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi - Son Dakika

Tokat'ta metrelerce yüksekte ekmek parası için çalışan işçi sosyal medyada beğeni topladı.

Tokat merkeze bağlı Tekneli Köyünde yüksek gerilim hattında çalışan bir işçinin zoru hava şartlarına rağmen çalıştığı o anlar kameralara yansıdı. Kışın soğuğunda yazın sıcağında çalışan işçiler bu defa yağmurlu havada çalışırken görüntülendi. O anları görüntüleyen basın mensubu Hüseyin Kömür, "Metrelerce yükseklikte, yüksek gerilim hattında çocuklarına ekmek parası için çalışıyor birileri. Valilik onur ödülünü bu arkadaşlara versin. Biraz halimize şükredelim mi ne dersiniz?" diye paylaşımda bulundu. - TOKAT