Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi - Son Dakika
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Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi

21.04.2022 15:53
Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi

Tokat'ta metrelerce yüksekte ekmek parası için çalışan işçi sosyal medyada beğeni topladı.

Tokat'ta metrelerce yüksekte ekmek parası için çalışan işçi sosyal medyada beğeni topladı.

Tokat merkeze bağlı Tekneli Köyünde yüksek gerilim hattında çalışan bir işçinin zoru hava şartlarına rağmen çalıştığı o anlar kameralara yansıdı. Kışın soğuğunda yazın sıcağında çalışan işçiler bu defa yağmurlu havada çalışırken görüntülendi. O anları görüntüleyen basın mensubu Hüseyin Kömür, "Metrelerce yükseklikte, yüksek gerilim hattında çocuklarına ekmek parası için çalışıyor birileri. Valilik onur ödülünü bu arkadaşlara versin. Biraz halimize şükredelim mi ne dersiniz?" diye paylaşımda bulundu. - TOKAT

Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi
Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi

YORUMLAR
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Tokat, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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