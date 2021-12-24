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Metristepe Camii'nin izinleri tamam - Son Dakika

Metristepe Camii'nin izinleri tamam

24.12.2021 16:04
Metristepe Camii'nin izinleri tamam

Bozüyük 4 Eylül Mahalle'sinde yapımına başlanacak olan Metristepe Camii için gerekli yasal izinler alındı.

Bozüyük 4 Eylül Mahalle'sinde yapımına başlanacak olan Metristepe Camii için gerekli yasal izinler alındı.

Bozüyük 4 Eylül Mahallesi Metristepe Camii Yaptırma Derneği Başkanı Sabahattin Terle, Metristepe Camii ile ilgili devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dernek Başkanı Terle yaptığı açıklamada ayni ve nakdi yardımların caminin yapımında önemli olduğunu belirterek "Bozüyük Metristepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak Bozüyük Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere, Kaymakamlık ve Müftülüğümüzün yasal izinleri alınmıştır. Camimizin mümkün olan en kısa zamanda tamamlanması adına değerli halkımızın ayni ve nakdi bağışlarının büyük önemi vardır. Yardımlarınızı Derneğimizin resmi banka hesap numaralarına yapabilirsiniz. Değerli desteklerinizi bekleriz." dedi. - BİLECİK

Metristepe Camii'nin izinleri tamam

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Kaymakamlık, Bozüyük, Eylül, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Metristepe Camii'nin izinleri tamam - Son Dakika


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