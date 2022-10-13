Metristepe Camii'nin temeli törenle atıldı - Son Dakika
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Metristepe Camii'nin temeli törenle atıldı

13.10.2022 10:07
Metristepe Camii'nin temeli törenle atıldı

4 Eylül Mahallesi'nde yapımına başlanan Metristepe Camii için temel atma töreni düzenlendi.

4 Eylül Mahallesi'nde yapımına başlanan Metristepe Camii için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Metristepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetimi Kurulu Başkanı Sabahattin Terle, Bozüyük Belediye Başkanlığı'nın değerli katkılarıyla düzenlenen temel atma törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Terle konuşmasının devamında tüm katılımcılara, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm destekçilere teşekkür ederek "Camimizin önce mahallemize, sonra şehrimize ve Müslüman alemine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

Ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'da katılımcılara hitaben bir konuşma yaparak "Biz göreve geldiğimizde Bozüyük'ün en büyük mahallesi 4 Eylül mahallesi oldu. Daha önce Yeni Mahalleydi. Ama nüfusça gittikçe arttı. Mahallemizde geçmişte yapılan camilerimiz var. Yeşil Camimiz var, en son Osmanlı camimiz var ama o kadar yoğun bir yapılaşmanın içerisinde bu iki camii arasında cemaatin sıkıntılı olduğunun bilgisini aldık. Belediyemize ait bu gördüğünüz yerde bir cami planlamak istedik. Şimdi bu camiyi planlarken de derneği kurduk, dernek başkanımız ve yönetim kurulu oluştu. Adını şekillendirirken hep şunu düşündük. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanla ilk cephe hattında savaşan İnönü Savaşlarındaki askerlerimizin cephe hattındayız şu anda. Bu 4 Eylül Mahallesi uzanarak Akpınar'a Karağaç'a kadar giden Metristepe'ye çıkan bir cephe hattıdır. İnönü şehrinde değildir cephe hattı, cephe hattı burası. Belki şu anda bastığımız topraklarda şehitlerimizin kanı var, ruhları şad olsun. Onun için camimizin adını Kurtuluş Savaşındaki şehitlerimizin anısına Metristepe Camii koyalım dedik. Onun projelendirmesini yaparken de Selçuklu mimarisinin sekizgen çatılı ve iç hacmi olan çok güzel bir cami projesi oluşturduk. Alt katında eğimden dolayı kazandığımız bodrumunda birçok mekanlar var. Caminin geleceğinde derneğin gelir kaynağı olabilecek hacimler var. Caminin arazisi belediyemize aittir. Belediye olarak biz bunu ihale edipte camimizi yapabilirdik. O imkanımızda var. Ama camiler hepimizin paylaşım yapması uygun olan yerler. Onun için derneğimizle birlikte yapıyoruz. Ama biz son noktasına kadar caminin tümünü karşılayacak imkanı göze alarak yola çıktık. Metristepe Camimizin bugün temelini atıyoruz. Bugün burada 400 metreküp beton dökülecek. Donanımlı asansörü bile olan bir camimiz olacak inşallah. Bu ülkenin kurtuluşunda bize emanet ettikleri bu ülke için canlarını veren şehitlerimize, başta Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve onların ruhlarının şad olmasını dileyerek, minnetlerimizi tekrar sunuyoruz. Bu ülke uğruna şehit olan tüm şehitlerimizin hepsini rahmetle anıyoruz" diyerek caminin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından caminin temeli atılarak katılımcılara Bozüyük Belediyesi tarafından etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Temel atma törenine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, siyasi parti ilçe başkanları, kent konseyi, meclis üyeleri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Togo Cumhuriyeti, Bozüyük, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Metristepe Camii'nin temeli törenle atıldı - Son Dakika

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