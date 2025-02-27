Metruk Binada Yangın Korkuttu

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Akaryakıt istasyonu yanında bulunan metruk binada çıkan yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'da bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan metruk binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan uzun zamandır atıl durumdaki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır kullanılmayan ve hemen bitişiğinde akaryakıt istasyonu bulunan işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çevreyi saran dumanları fark eden istasyon çalışanları yangın tüpü ile yangına müdahale etmek istedi. Yangın tüpünün yetersiz kalması üzerine durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sev edildi.

Büyümeden söndürüldü

Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler hemen bitişiğinde tankerler ve akaryakıt istasyonu bulunan metruk işyerinde çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri metruk yapının geniş bir alanı kaplaması nedeniyle diğer bölgelerde her hangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmazken ekipler duman tahliyesinin ardından bölgeden ayrıldı.