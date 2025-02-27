Metruk Binada Yangın Korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Metruk Binada Yangın Korkuttu

Antalya'da akaryakıt istasyonu yanındaki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

27.02.2025 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt istasyonu yanında bulunan metruk binada çıkan yangın korkuttu

ANTALYA - Antalya'da bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan metruk binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan uzun zamandır atıl durumdaki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun zamandır kullanılmayan ve hemen bitişiğinde akaryakıt istasyonu bulunan işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çevreyi saran dumanları fark eden istasyon çalışanları yangın tüpü ile yangına müdahale etmek istedi. Yangın tüpünün yetersiz kalması üzerine durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sev edildi.

Büyümeden söndürüldü

Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler hemen bitişiğinde tankerler ve akaryakıt istasyonu bulunan metruk işyerinde çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. İtfaiye ekipleri metruk yapının geniş bir alanı kaplaması nedeniyle diğer bölgelerde her hangi bir olumsuzluk olup olmadığını kontrol etti. Yapılan kontrollerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmazken ekipler duman tahliyesinin ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Metruk Binada Yangın Korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
19:16 Barzani’den Öcalan’ın silah bırakma çağrısına tam destek Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
18:27 Öcalan’ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim’den ilk yorum Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
08:49 Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi
08:44 Akaryakıtta tabela değişti Motorine büyük indirim geldi Akaryakıtta tabela değişti! Motorine büyük indirim geldi
08:39 Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı Kısmetse Olur Aycan ve Onur 9 yıl sonra nişanlandı
08:32 Newcastle United’ı da devirdiler Liverpool artık şampiyon gibi Newcastle United'ı da devirdiler! Liverpool artık şampiyon gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 20:50:11. #1.13#
SON DAKİKA: Metruk Binada Yangın Korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.