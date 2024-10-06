Mevlid-i Nebi Programı Tuzluca\'da

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Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, ilçede kutlanan Mevlid-i Nebi programına katıldı.

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Kut'ül Amare Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Mevlid-i Nebi" programına katıldı. Hz. Peygamberimizin doğumunun sene-i devriyesinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteri ve etkinliklerle zenginleştirildi. Programda düzenlenen etkinliklerin önemine ve bu tür programların toplumda birlik ve beraberliği pekiştirdiğine dikkat çekildi.Öğrencilerin gösterileri, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Program, ilahi ve kaside dinletileri ile sona erdi. - IĞDIR