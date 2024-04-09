Mevsimlik İşçi Zeynep Kayıran: Bayram Şekeri Alacak Param Yok

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çocuklarına ve gelinine bakan 54 yaşındaki mevsimlik işçi Zeynep Kayıran, bayram şekeri alacak durumu olmadığını söyledi. Kayıran "Ne iş bulursam gidiyorum olmazsa evdeyim. Bayrama'da şeker alacak param yok ki bayram yapayım" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde mevsimlik işçi olan 54 yaşındaki Zeynep Kayıran geçim sıkıntı yaşadığını, düzenli bir işi olmadığı için masraflarını karşılayamadığını dile getirdi.

"ŞEKER ALACAK PARAM YOK"

Zeynep Kayıran, şunları söyledi:

"Oğlum 8 ay önce kaza yaptı. Demir doğramada çalışıyordu. Ustasıyla Adana'dan gelirken kaza yaptı. Normal geçiniyorduk kaza yapınca sonra işte ben bakmaya başladım. Ayağı kırık kolu kırık kaç sefer ameliyata girdi yinede iyi olamadı, hala da kalkamıyor. Ben de tarlaya gidiyorum yevmiyeye, onunla çalıştığımla geçindiriyorum evi 4- 5 kişiyiz. Ispanağa gidiyorum, yaz işine karpuz dikimine, mısır otuna gidiyorum. Ne iş bulursam olursa gidiyorum olmazsa evdeyim. Bayramada yok. Şeker alacak param yok ki bayram yapayım.

"YETİŞTİREMİYORUM"

İkide bir Adana'ya gidiyor zaten ayda 2 sefer gidiyor bazen 3 sefer gittiği de oluyor. Hepsi para... Olmuyor, yetiştiremiyorum bu sefer. Oğlumun biri de askerden geldi. İş aradı bulamadı. Eşi hamile. Bayramda ne yapalım evde duracağız bir şey yapamayız. Günlük 450 liraydı bundan önce yevmiye. Şurda 3-4 günden beri gitmiyorum. 450 lirayı aldığımda eve yiyecek alıyorum bunlara. İhtiyaçlarını gideriyorum. Ne yapayım elimde kalmıyor ki. Yeter mi 450 lira 4-5 kişiye. Yapacak bir şey yok. Verdikleri bir dul maaşı 2 bin lira veriyor devlet. Bir de aile destek parası diyorlar 950 lira veriyorlar. Vallahi alamadım, almadım az önce de lafını etti şu çocuk. Almıyorum bu sene de bayram neyime dedim."