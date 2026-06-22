Mevsimlik İşçiler Erzincan'da Tarlalarda Çalışıyor - Son Dakika
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Mevsimlik İşçiler Erzincan'da Tarlalarda Çalışıyor

Mevsimlik İşçiler Erzincan\'da Tarlalarda Çalışıyor
22.06.2026 10:07
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Erzincan'daki mevsimlik tarım işçileri, sıcak havada aile bütçeleri için tarlalarda mesai yapıyor.

Erzincan'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerden gelen mevsimlik tarım işçileri, tarlalarda çalışarak ailelerinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

Erzincan merkeze bağlı köylerde tarımsal üretimin yoğun olduğu alanlarda çalışan işçiler, sıcak hava koşullarına rağmen gün boyu çapa yapıp ot yoluyor.

Çocuklarıyla birlikte her yıl kilometrelerce yol kat ederek kente gelen mevsimlik işçiler, başta şeker pancarı olmak üzere domates, fasulye, kavun ve karpuz tarlalarında çalışıyor. Günlük yevmiye karşılığında çalışan işçilerin yoğun mesaisi yaklaşık 7 ay sürüyor.

Her yıl mayıs ayında aileleriyle birlikte Erzincan'a gelen bazı öğrenciler de yaz döneminde çalışarak eğitim masrafları ve harçlıklarını karşılamaya katkı sağlıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen mevsimlik tarım işçisi Muhammet Şahin, haziran ayında Erzincan'a geldiklerini belirterek, "Yılın sonuna kadar ailecek buradayız. Şeker pancarı ile uğraşıyoruz, söküm yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Ailemizin geçimini buradan sağlıyoruz. Yevmiyeye çalışıyoruz, sıcakta zor oluyor ama mecbur çalışıyoruz." dedi.

Mevsimlik işçi Lokman Şahin ise tarlalarda çapa yaptıklarını ve ot yolduklarını ifade ederek, "6-7 ay burada kalıyoruz. Her yıl çocuklarla birlikte geliyoruz. Memleketimizde iş imkanları kısıtlı olduğu için geçimimizi bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Tarımsal üretimin önemli iş gücünü oluşturan mevsimlik işçiler, sezon boyunca Erzincan'daki tarlalarda çalışarak hem üretime katkı sunuyor hem de aile bütçelerine destek oluyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mevsimlik İşçiler Erzincan'da Tarlalarda Çalışıyor - Son Dakika

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