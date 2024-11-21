Meyan Şerbeti Kışın Tükeniyor - Son Dakika
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Meyan Şerbeti Kışın Tükeniyor

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Diyarbakır'da yaz aylarında günde 20 bin bardak satılan meyan şerbeti kışın ilgi görmüyor.

21.11.2024 12:04
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Yaz aylarında günde 20 bin bardak satılan "meyan şerbeti" kış aylarında ilgi görmüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaz aylarının serinletici içeceği "meyan şerbeti" günde ortalama 20 bin bardak satışı yapılırken kış aylarında düşüş yaşanıyor.

Meyan kökü, kentin farklı bölgelerinde yerin yaklaşık 8 metre altından çıkartılıp öğütüldükten sonra suyu süzgeçten geçirilerek hazırlanıyor. Soğutulduktan sonra satışa hazır hale gelen meyan şerbeti, sıcak havalarda tercih edilen içeceklerin başında geliyor.

Yaz aylarında bardağı 10 liradan günde yaklaşık 20 bin bardak satılan meyan şerbeti, kış aylarında pek tüketimi olmayıp satışlar yarıya kadar düşüyor. Meyan şerbeti satan Barış Pala, meyan kökünü katkı maddesi kullanmadan tamamen doğal şekilde ürettiklerini, ancak bazı müşterilerin damak tadına uygun olarak içine tarçın eklediklerini söyledi. Ankara, İstanbul ve Bursa gibi illerden de talep aldıklarını belirten Pala, meyan köklerinin özellikle yazın yüksek talep gördüğünü, ancak kışın bu talebin azaldığını ifade etti. Pala, "Kışın güneş görmeyen kapalı alanlarda muhafaza edilen meyan kökünün kış aylarında satış azlığı nedeniyle fiyat artışı yapıldı. Şu anda meyan kökünün fiyatı 15 TL oldu" dedi.

Meyan Şerbeti Kışın Tükeniyor
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meyan Şerbeti Kışın Tükeniyor - Son Dakika

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