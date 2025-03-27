Mezarlıklarda bayram hazırlığı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı şekilde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından Arife günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait araçlarla, engelli ve yaşlılara mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı öncesinde de mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmaları gerçekleştiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir şekilde kabir ziyaretlerini gerçekleştirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Başkan Büyükkılıç'ın, Kayserililerin huzurlu, güvenli ve nezih bir ortamda bayramlarını geçirmelerine katkı sunmak için verdiği talimatlar istikametinde kentin muhtelif bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü personeli de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki mezarlıklarda temizlik ve bakım, onarım çalışması yaptı. Arife günü ve Ramazan Bayramı'nda vatandaşların rahat bir şekilde kabristan ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için görevlerini yürüten ekipler, mezarlıklarda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Mezarlıklar Şube Müdürü Ali Zengin, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü olarak mezarlıklarımızda bayram öncesi bütün bakım, onarım ve temizlik hizmetleri, personelimiz tarafından titizlikle tamamlanmıştır" dedi. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da Şehir Mezarlığı içerisinin özel taşıtlara kapatılacağını belirten Zengin, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza mezarlık ziyaretleri için kendi araçlarımızla taşıma hizmeti verilecektir. Mezarlıklarımız vatandaşlarımızın ziyaretleri için hazır. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyoruz" ifadelerini kullandı. Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve Kartal Şehitliği'nde bayram öncesi gerekli tüm çalışmalar titizlikle yürütülürken, ayrıca Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait araçlarla engelli ve yaşlılara mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım hizmeti sunulacak.

Öte yandan, zabıta ekipleri de Arife Günü ve bayram boyunca Şehir Mezarlığı'nda kabir ziyareti gerçekleştiren Kayserililerin esenlik ve huzuru için duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik denetimlerini sürdürecek. - KAYSERİ