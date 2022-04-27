Mezitli Belediye Başkanı Tarhan Adına Zeytin Fidanı Dikildi - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Tarhan Adına Zeytin Fidanı Dikildi

27.04.2022 13:40

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve konsey üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a sürpriz yaparak Engelli Meclisi bahçesinde bulunan zeytin koruluğundaki fidanına ismini verdi.

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve konsey üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a sürpriz yaparak Engelli Meclisi bahçesinde bulunan zeytin koruluğundaki fidanına ismini verdi.

Özel olarak davet edilen Başkan Tarhan ve birim müdürlerine yapılan sürpriz duygulu anlar yaşanmasına yol açtı. Başkan Tarhan, Engelli Meclisi bahçesine kendi elleriyle diktiği fidana isimliğini de kendisi astı.

Mezitli genelinde 71 koruluk oluşturarak kentin havasını, görüntüsünü değiştiren Başkan Tarhan'ın adının olduğu bir ağacı olsun istediklerini dile getiren Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul, şöyle konuştu:

"Bunu yaparken de öyle törenle falan değil de küçük bir sürprizle yapmak istedik. Güzel anlar yaşandı. Bir milletin medeniyet seviyesi yaşadığı toprağı ağaçlandırmasıyla ölçülürmüş. Hem mitolojide hem de yaşamda büyük anlamları olan ve ölümsüz ağaç olarak adlandırılan zeytin ağacı, sağlığın, bereketin, güzelliğin yani kısacası insana dair her şeyin sembolü olduğu için dikmek istedik. Bunun yanında her başarılı erkeğin arkasında onu destekleyen bir kadın olduğu gerçeğinden yola çıkarak Başkanımızın eşi ve Mezitli Soroptimist Kulübü'nün kurucu başkanı Sembol Tarhan adına da bir fidan diktik. Bununla da yetinmedik, bir yıl önce çorak bir arazi olan Engelli Meclisimizin bahçesine çok sayıda fidan diktik. Her koşulda bize destek veren birim müdürlerimiz ve konseyimizin üyeleri adına da fidanlar dikerek tabelasını yerleştirdik. Bizlere bu imkanı verdiğiniz için teşekkürlerimizi sunarız."

8 yıl önce göreve gelirken omuzuna büyük bir sorumluluk aldığını belirttiğini hatırlatan Başkan Tarhan ise "Belediyeciliği zaten biliyordum. Ama asıl sorumluluk sizden bir umut bekleyenler için duyulan sorumluluktur. Bu tür etkinlikler benim omuzlarımdaki sorumluluğu daha çok artırıyor. Bu yöneticilikte çok önemli. Gerek siyasete gerekse belediyeciliğe yeni bir anlayış getirerek hizmet etmeye çalıştık. Görev yaptığımız sürece de daha çok insana dokunmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

Hem adına ağaç dikilmesinin hem de bu ağacın zeytin olmasının çok anlamlı olduğunu belirten Başkan Tarhan'ın eşi Sembol Tarhan da "İnşallah bu zeytin fidanları dünyada yaşanan savaş ortamında yakılan barış meşalesi olur" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan Adına Zeytin Fidanı Dikildi
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan Adına Zeytin Fidanı Dikildi
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan Adına Zeytin Fidanı Dikildi
Mezitli Belediye Başkanı Tarhan Adına Zeytin Fidanı Dikildi

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Kent Konseyi, Neşet Tarhan, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Mezitli Belediye Başkanı Tarhan Adına Zeytin Fidanı Dikildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mezitli Belediye Başkanı Tarhan Adına Zeytin Fidanı Dikildi - Son Dakika
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