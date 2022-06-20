Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'dan Muazzez İlmiye Çığ'a 109. Yaş Sürprizi - Son Dakika
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Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'dan Muazzez İlmiye Çığ'a 109. Yaş Sürprizi

20.06.2022 09:37

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan’la birlikte 109 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a sürpriz yaparak evinde ziyaret etti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan'la birlikte 109 yaşına giren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a sürpriz yaparak evinde ziyaret etti.

Başkan Tarhan, Sümer tarihine yaptığı katkılar kadar aydınlıkçı fikirleri ile de günümüze ışık tutan Türk aydını Muazzez İlmiye Çığ'a geçen yıllarda Mezitli'de adının verildiği parkın açılışında ve farklı doğum günlerinde birlikte çektirdikleri fotoğrafları verirken, Sembol Tarhan da özel yapım nazar boncuğu hediye etti.

Başkan Tarhan ve eşi Sembol Tarhan'a sürprizleri dolayısıyla teşekkür eden Muazzez İlmiye Çığ, gençlere yönelik tavsiyelerde de bulunmayı ihmal etmedi. Gençlerin çok okuyup çok çalışması gerektiğine vurgu yapan Çığ, "Gençlerimiz inansınlar. Ben inanıyorum bugünler çok çabuk geçecek. Çok güzel günleri göreceğiz inşallah. Şimdi bir takım sıkıntılar var ama bu sıkıntıların hepsinin geçeceğine inansınlar. Asla ümitsiz olmasınlar, daha çok çalışsınlar. Daima ümitle yaşasınlar. Benim gençlerden çok umudum var. Çok zeki çocuklar yetişiyor. Büyüklerin bunlara çok dikkat etmeleri ve destek olmaları gerekiyor. Atatürk'ten sonra gençlerimiz çok güzel şeyler yapacak. Daha duyarlı daha doğru mesajlar veriyor" dedi.

Muazzez İlmiye Çığ'ın son yıllarda hep gençlere yönelik mesajlar verdiğini belirten Başkan Tarhan, "Umudumuzu gençlere bağladık. Muazzez İlmiye Çığ her zaman olduğu gibi doğru adresi gösteriyor. Gençler de Muazzez İlmiye Çığ'ı çok seviyorlar ve yolundan gidiyorlar. Biz de Türkiye ve Atatürk sevdalıları olarak sayın Çığ'ın çizdiği yolda Atatürk'ün fikirlerinin daha çok insan tarafından benimsenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Tarhan, Çığ'a ziyarette bulunan gazeteci Sedef Kabaş ile de sohbet etti.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Muazzez İlmiye Çığ, Neşet Tarhan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'dan Muazzez İlmiye Çığ'a 109. Yaş Sürprizi - Son Dakika

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