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Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu İnşaatı İncelemeleri - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu İnşaatı İncelemeleri

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Tarhan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve projenin şubat ayı içerisinde tamamlanması hedeflendiğini belirtti.

Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu İnşaatı İncelemeleri
27.01.2024 - 17:56,  Güncelleme: 17:59
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Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Atatürk Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

Şubat ayı içerisinde tamamlanması planlanan Kız Öğrenci Yurdundaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tarhan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha önce daha küçük çaplı bir kız öğrenci evini hizmete açtıklarını ve yaklaşık 9 yıldır kırsal mahallelerden gelen öğrencilerin barındığı bilgisini veren Tarhan, "Gerek eğitimin önündeki engelleri kaldırmak, gerekse Türkiye'nin en hızlı büyüyen kentlerinden birisi olan Mezitli'ye artan ilgiyle birlikte öğrencilerimizin barınmasına katkı sunmak amacıyla Mezitli Belediyesi Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu projemizi hayata geçirdik. Yemekhanesi, kafeteryası, etüt salonları ve ortak kullanım alanlarının yer aldığı Gençlik İnovasyon Merkezi ve Kız Yurdu, 306 öğrencinin barınabileceği şekilde özel olarak tasarlandı. Kız yurdumuzun, 3 katında toplamda 2 bin 418 metrekarelik bir alan bulunuyor. Yapının zemin katında 400 metrekarelik alanda Gençlik ve İnovasyon Merkezi, idari birimler, güvenlik birimleri ve stüdyo yer alırken, 306 öğrencinin barınacağı üst katlarda ise odaların yanı sıra etüt salonları, mutfak ve ortak kullanım alanları bulunacak. Yurdumuzu şubat ayı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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