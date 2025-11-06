Mezitli Belediyesi'nden Kız Çocuklarına Destek: Zeytin Geliri Burs Olacak - Son Dakika
Mezitli Belediyesi'nden Kız Çocuklarına Destek: Zeytin Geliri Burs Olacak

06.11.2025 10:09
Mezitli Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki zeytinliklerden elde edilen geliri her yıl kız çocuklarının eğitimine burs olarak aktarıyor. Başkan Ahmet Serkan Tuncer, zeytinin eğitimin simgesi olduğunu vurguladı.

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, şehir merkezindeki park ve yeşil alanlarda oluşturduğu zeytinliklerde her yıl yapılan hasattan elde edilen geliri, kız çocuklarının eğitimine burs olarak veriyor. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, zeytinin Mezitli için yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda eğitimin simgesi olduğunu söyledi.

Mezitli Belediyesi, şehir merkezindeki park ve yeşil alanlarda oluşturduğu zeytinliklerde her yıl hasat yapıyor. Elde edilen zeytinyağından sağlanan gelir ise kız çocuklarının eğitimine burs olarak aktarılıyor.

Kaynak: ANKA

