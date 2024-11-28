Mezitli Belediyesi'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı

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Mersin'in Mezitli ilçesinde, okula ve işe giden vatandaşlar için sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, bu uygulamanın soğuk havalarda vatandaşlara destek olma amacı taşıdığını belirtti.

28.11.2024 13:20  Güncelleme: 13:25
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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, havanın soğumasıyla sabah erken saatlerde okula ve işe giden vatandaşlar ile mesaiye başlayan şoför ve esnaf için sıcak çorba ikramında bulunuyor. Başkan Ahmet Serkan Tuncer, "İkram ettiğimiz çorbalarla vatandaşımıza bir nebze de olsa destek oluyoruz" dedi.

Mezitli Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında başlatılan sıcak çorba dağıtım hizmeti ilçenin birçok noktasında sabah erken saatlerde eş zamanlı olarak sürüyor. Hijyen koşullarına uygun olarak hazırlanan çorba, ekipler tarafından bardakla vatandaşa dağıtılıyor.

Başkan Tuncer, "'Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez' sloganıyla başlayan çorba dağıtımımız ile vatandaşların soğuk havalarda bir nebzede olsa yanlarında oluyoruz. İkram ettiğimiz çorbalarla vatandaşımıza bir nebze de olsa destek oluyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar çorba dağıtım noktalarını haftalık olarak Mezitli Belediyesi sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

Mezitli Belediyesi\'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mezitli Belediyesi'nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

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