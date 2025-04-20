Mezitli'de Yöresel Birlik ve Dayanışma Sofrası Etkinliği

(MERSİN)- "Yöresel Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Sofrası" etkinliğine katılan Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Bu etkinlik her yıl gerçekleştirilecek ve geleneksel hale gelecek, kültürümüz yıllarca bu şekilde halkımıza aktarılacak. Mezitli'de birlik var, beraberlik var, dayanışma var. ve biz birlikte çok güzeliz" dedi.

Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen "Yöresel Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Sofrası" etkinliği, binlerce vatandaşın katılımıyla Kuyuluk Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş ve protokol üyeleri katıldı. Etkinlik kapsamında halk oyunları ve folklor gösterileri büyük beğeni topladı.

Vatandaşlar Başkan Tuncer'e teşekkür ederek, "Mezitli'de yaşıyoruz ve bu kültürün Başkanımız tarafından böyle güzel bir etkinlikle yaşatılması bizi gerçekten çok mutlu etti. Yöresel yemeklerimizi tatmak, komşularımızla bir araya gelmek çok güzeldi. Yemeklerin emekçi kadınlarımız ve muhtarlarımız tarafından hazırlanması da ayrı bir anlam kattı. Başkan Tuncer sayesinde Mezitli her geçen gün daha da güzelleşiyor" dedi.

Doyasıya eğlendiklerini belirten vatandaşlar, "Böyle etkinlikler Mezitli'nin kültürünü yansıtıyor. Biz bu topraklarda yaşıyoruz, bu kültür bizim özümüz. Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'in bunu yaygınlaştırması, tüm Mezitli'yi bir araya toplaması bizi çok sevindirdi. Yemekler harikaydı, kadınların emeğine sağlık. Mezitli Başkan Tuncer'le birlikte çok daha güzel bir yer oldu. Her şey çok güzeldi" dedi

"Biz birlikte çok güzeliz"

Etkinlikte konuşma yapan Tuncer, "Bugün burada sadece bir sofra değil, bir gönül bağı kurduk. Alanı tıklım tıklım dolduran binlerce vatandaşımızla bir araya geldik, soframızı, gönlümüzü paylaştık. Yöresel lezzetlerimizin mis gibi kokusu meydanı sararken, sazlar çaldı, halaylar kuruldu, Mezitli'nin kalbi birlikte attı. Bu etkinlik her yıl gerçekleştirilecek ve geleneksel hale gelecek kültürümüz yıllarca bu şekilde halkımıza aktarılacak. Bu güzel dayanışma yemeğimizde emeği geçen başta kıymetli muhtarlarımız olmak üzere, elinin lezzetini yüreğiyle birleştiren emekçi kadınlarımıza, mahalle halkımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Mezitli'de birlik var, beraberlik var, dayanışma var. ve biz birlikte çok güzeliz" ifadelerini kullandı.