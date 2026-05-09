Mezuniyet Kutlaması: Lokma Döktürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mezuniyet Kutlaması: Lokma Döktürdü

Mezuniyet Kutlaması: Lokma Döktürdü
09.05.2026 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Dündoğan, 6,5 yılda tamamladığı üniversite eğitimini lokma dökerek kutladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki 4 yıllık eğitimini 6,5 yılda tamamlayan Ahmet Dündoğan, mezuniyet sevincini lokma döktürerek kutladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 4 yıllık bölümü 6,5 yılda bitiren Ahmet Dündoğan, mezuniyet sevincini Dalaman sokaklarında lokma döktürerek paylaştı. Dündoğan'ın "başarı" tanımı ise dinleyenleri gülümsetti. Okulu uzatmasını bir strateji gibi anlatan Dündoğan, "Bir abim bana 'Üniversiteyi 4 yılda okursan 4 yılda bitirirsin, 5 yılda okursan 1 senede bitirmiş olursun' demişti. Ben de onun sözünü örnek aldım ve 4 yıllık okulu normal süresinin üzerine eklediği süreyi kastederek aslında 2 buçuk senede bitirmiş oldum" dedi.

Eğitim süreci uzadıkça ailesinin desteğinin yerini ümitsizliğe bıraktığını belirten Dündoğan, "Ailem ilk 5 sene çok destek oldu, sonra ümitleri kesildi ama bitirmek icap etti, ben de bitirdim" dedi.

Başka işlerle de uğraştığı için okulun uzadığını belirten genç mezun, verdiği sözü tutmanın gururunu yaşadığını ifade etti. 4. sınıftayken "Uğur Abi" dediği lokmacı esnafıyla sözleşen Dündoğan, bir sonraki hedefini de şimdiden belirlediği söyleyerek, "Geç oldu ama güç olmadı. Bu lokmayı döktürmek için kredi çektim. Şimdi kredi borcum bitince, bir lokma da bankanın önünde döktürmeyi düşünüyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mezuniyet Kutlaması: Lokma Döktürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı Halk Otobüsünde Unutulan 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Kurtarıldı
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Rekor bütçeli “Delikanlı“ dizisi ekranlara veda ediyor Rekor bütçeli "Delikanlı" dizisi ekranlara veda ediyor
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü Cezaevinden çıktı, eski eşini rahatsız eden kişiyi öldürdü

20:15
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
Beşiktaşlı taraftarlardan derbide olay protesto
19:59
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:40
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör
19:33
Manifest grubunun konserine Gaziantep’te mehterli ve konvoylu protesto
Manifest grubunun konserine Gaziantep'te mehterli ve konvoylu protesto
19:18
Fenerbahçe’de kadro dışı kararı açıklandı
Fenerbahçe'de kadro dışı kararı açıklandı
18:37
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 20:41:53. #7.12#
SON DAKİKA: Mezuniyet Kutlaması: Lokma Döktürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.