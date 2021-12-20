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MGTC'ye üye katılım töreni - Son Dakika

MGTC'ye üye katılım töreni

20.12.2021 16:17
MGTC'ye üye katılım töreni

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetine (MGTC) üye katılımı gerçekleşti.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetine (MGTC) üye katılımı gerçekleşti. Üye oldukları Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa ederek, MGTC'ye katılan Er tv çalışanlarına rozet takıldı. Rozet töreninde konuşan Er tv Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren, "Tüm gazeteci meslektaşlarımızla birlikte Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ne üye oluyoruz. Tüm basın camiamıza hayırlı olsun" dedi.

MGTC'de düzenlenen törene Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Er tv Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkan Yardımcısı Serdar Barut ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum"

Rozet törenine geçmeden önce konuşma yapan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, birlik ve beraberlik duygusunun önemine değinerek," Öncelikle bugün bizleri yalnız bırakmayan tüm basın mensubu arkadaşlarımıza, üyelerimize ve davetlilere teşekkür ediyorum. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti olarak kurulduğumuz günden itibaren belirlediğimiz hedefler arasında Malatya medyasını aynı çatı altında ve güçlü tutmak vardı. Bu hedef doğrultusunda tüm basın çalışanlarının yanında olarak çalışmalarımızı yürüttük. Bir arada olduğumuz zaman sesimizin daha gür çıkacağının bilincindeyiz. Bugünde ailemizin büyüdüğü güzel ve önemli günlerden birini hep beraber yaşıyoruz. Malatya medyasına uzun yıllardır emek veren, oluşturduğu istihdamla basın camiasını destekleyen ve televizyonculuk adına adeta bir okul görevi gören Er tv çalışanlarını ve değerli gazeteci arkadaşlarımızı cemiyetimize üye yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Beraber daha güzel çalışmalara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Er tv Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren nezdinde aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

"Tüm basın camiamıza hayırlı olsun"

Televizyon Yayıncıları İşveren Sendikası Genel Başkan Yardımcısı ve Er TV Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren ise üyesi oldukları Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nden Er tv çalışanları olarak istifa edip, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetine üye olduklarını açıklayarak, "Değerli gazeteci arkadaşlarım; düzenlediğimiz basın toplantısına hoş geldiniz. Basın ve medya sektöründe yaşanan gelişmeler yerel ve ulusal medyada yeni kararların alınmasını, sendikalaşma sürecini zorunlu hale getirmiştir. Bizlerde sektörün sorunlarını aşmak, gazeteci haklarını daha güçlü savunmak için Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nden istifa ediyor, bugün burada olan Tüm gazeteci meslektaşlarımızla birlikte Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'ne üye oluyoruz. Tüm basın camiamıza hayırlı olsun" dedi. - MALATYA

MGTC'ye üye katılım töreni
MGTC'ye üye katılım töreni
MGTC'ye üye katılım töreni
MGTC'ye üye katılım töreni

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Mustafa Eren, Malatya, İstifa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel MGTC'ye üye katılım töreni - Son Dakika


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