MHP Adıyaman İl Başkanı Çiftçileri Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, don felaketinden etkilenen çiftçilerle bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, son günlerde etkili olan don felaketinden zarar gören çiftçilere destek olmak amacıyla Tut ilçesine bağlı Akçatepe, Tepecik, Kaşlıca ve Meryemuşağı köylerini ziyaret etti. Ziyarette MHP Tut İlçe Başkanı Muhittin Yılmaz da hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında köylerdeki tarım arazilerinde incelemelerde bulunan MHP heyeti, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetleri yerinde gözlemledi. Tarım arazilerinde meydana gelen zararların boyutu hakkında detaylı bilgi almak amacıyla Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan ve İlçe Tarım Müdürü Mahmut Ateş ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca köy muhtarlarıyla da bir araya gelen heyet, hem mevcut durum hem de çiftçilerin talepleri hakkında istişarelerde bulundu.

İl Başkanı Ali Önat, ziyarette yaptığı açıklamada, MHP olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Önat, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin 'Üretmeden tüketen toplumlar geleceğini inşa edemez' anlayışı doğrultusunda, üreticimizin alın terini ve emeğini her zaman korumaya devam edeceğiz. Don olayından etkilenen köylerimizde ciddi zararlar oluştu. Çiftçilerimizin sesini yetkili makamlara ulaştırmak ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımların atılmasını sağlamak bizim öncelikli görevimizdir" diye konuştu.

Köylülerin sorunlarını dinleyen Önat ve beraberindeki heyet, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaşanan afetin yaralarının en kısa sürede sarılması için çalışacaklarını ifade etti. - ADIYAMAN