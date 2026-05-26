MHP Kayseri\'de bayramlaşma programı düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi. Programda konuşan MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; "Önümüzdeki dönemde kongrelerimizi gerçekleştirip daha güçlü, daha kararlı bir teşkilat anlayışıyla Kayseri'de üç hilalli sancağı şereflendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Parti İl Binası önünde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç birlik ve beraberlik mesajı vererek vatandaşların bayramını kutladı. Büyükkılıç; "Şükürler olsun bir Kurban Bayramı'na daha eriştik. Bugün arifesini idrak ediyoruz, yarın nasip olursa kurbanlarımızı kesmek üzere sahaya dağılacağız. İbadet niyetiyle yapacağımız hizmeti de hayata geçireceğiz. Bayram birlik demek, beraberlik demek, dayanışma demek, kardeşlik demek. Bu dayanışmayla da ihtiyacı olanlara kesmiş olduğumuz kurbanlarımızdan onlara da destek vermek demek" dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ülkenin duruşuna vermiş olduğu katkı ve ortaya koydukları iradeyle beraber inşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için, dimdik durabilmek için kaygı koyduklarına şahidiz. Bizler de üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. AK Parti İl Başkanlığı olarak MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile birlikte adeta bir kardeş gibi, bir yoldaş gibi aynı yolu yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın da vatandaşların bayramını kutlayarak; "Birbirimizi sevmemiz, yan yana durmamız gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi kırmadan, birbirimizi severek geçmişten bu güne tarihimizden aldığımız güçle Kayseri'de ülkücü milliyetçi hareketin mukaddes sancağını Cumhur İttifakı anlayışıyla daha ileriye götürmemiz gerekiyor. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde kongrelerimizi gerçekleştirip daha güçlü, daha kararlı bir teşkilat anlayışıyla Kayseri'de üç hilalli sancağı şereflendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı. - KAYSERİ