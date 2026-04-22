CHP'nin 23 Nisan tanıtımıyla ilgili Atatürk tepkisine cevap: "Çifte standart" - Son Dakika
22.04.2026 23:01  Güncelleme: 23:04
CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan'ın 23 Nisan etkinliklerinde Atatürk'ün yer almadığı iddialarına MHP'li Okan Karagöz'den yanıt geldi. Karagöz, CHP'nin eleştirilerinin çifte standart olduğunu belirtti.

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan'ın 23 Nisan tanıtım ve afiş çalışmalarında Mustafa Kemal Atatürk'e yer verilmediği iddiasına cevap veren MHP'li Meclis Üyesi Okan Karagöz, Atatürk'ün etkinliklerde farklı alanlarda anıldığını ve CHP'nin eleştirilerinin çifte standarda dayandığını ifade etti.

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, "Milyonluk tanıtım bütçelerine atamızı sığdıramadılar" diyerek gösterdiği tepkide, "23 Nisan'ın sahibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın değil, Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu bayram, millet iradesinin tecelli ettiği ve Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği en anlamlı günlerden biridir. Tanıtım faaliyetlerinde toplamda 13 bin 900 saniye var, ama bu 231 dakikada görünen o ki Atatürk yok. Bu bir eksiklik değil, bilinçli bir tercihtir" diye konuştu.

"23 Nisan gibi anlamlı bir günde Atatürk'e yer verilmemiş"

Tanıtım sürecine ilişkin yapılan açıklamaları da değerlendiren Arcan, belediye yönetiminin savunması ile ortaya çıkan tablo arasında açık bir çelişki olduğunu belirtti. Arcan, "Bir yayın süresi üzerinden yapılan açıklamalarda, 'Bu benim reklamım değil, 23 Nisan etkinliklerinin tanıtımı' denilerek durum savunulmaya çalışılmıştır. Ancak bugün afişlere baktığımızda görüyoruz ki 23 Nisan gibi anlamlı bir günde Atatürk'e yer verilmemiş, buna karşılık Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın büyük ölçekli görselleri ön plana çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

MHP'li meclis üyesinden iddialara yanıt

CHP İl Başkanı Erdem Arcan'ın, bu çıkışına MHP'li Meclis Üyesi Okan Karagöz'ünden cevap geldi. Benzer uygulamaların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gibi CHP'li belediyelerde yapıldığında kimsenin sesinin çıkmadığını belirten Karagöz, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet iradesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu bir bayram olarak çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milletimizin en önemli bayramlarından biridir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bizlere emanet bu bayramı, her yıl günlerce süren etkinlik ve programlarla kutlamakta, bu etkinliklerde bu bayramın mimarı Atatürk hem görsel hem yazılı hem de konuşmalarda anılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Buna ne diyeceksiniz"

Sadece bir görselle karalama yapıldığını söyleyen Karagöz, "CHP'nin yalnızca bir görsel üzerinden Atatürk'ün yok sayıldığı şeklindeki asılsız kampanyası bu açıdan anlamsızdır. Kaldı ki Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere bir çok CHP'li belediyede buna benzer uygulamalara aynı topluluğun sesiz kaldığı bilinmektedir" dedi.

Karagöz söz konusu görüntüleri de paylaşarak, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, üstelik sadece bir yerde değil hem sosyal medyada hem sahnede hem de şehri dolaşan tırında Atatürk fotoğrafı kullanmamış. CHP'li arkadaşlar buna ne diyecek" diye de soru yöneltti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

23 Nisan, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
