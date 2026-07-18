MHP Kütahya Heyetinden OSB Ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, göreve yeni başlayan MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker ve yeni İl Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimini ziyaret ederek, bölgedeki sanayi yatırımları ve geleceğe yönelik projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ziyarette, MHP heyetini Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Tava ve M. Zeyit Damar ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin karşıladı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu, devam eden yatırımlar, tamamlanan projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıda, sanayi altyapısının güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması, yatırımcıların ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin daha cazip bir yatırım merkezi haline getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Kütahya'nın sanayi alanındaki büyüme hedefleri, yeni yatırım alanlarının oluşturulması, istihdamın artırılması ve üretimin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Sanayinin şehir ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekilirken, kamu kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin Kütahya'nın kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı.

Ziyaret sırasında Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, İl Başkanı Mehmet Ali Türker ve yeni il yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Eskioğlu, yeni görevlerine başlayan İl Başkanı Mehmet Ali Türker ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerini ileterek, Kütahya'nın sanayi ve ekonomik gelişimi için her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindeki heyet de Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nin üretim, istihdam ve ihracata sunduğu katkının önemine dikkat çekerek, sanayicilerin taleplerinin karşılanması ve Kütahya'nın yatırım potansiyelinin daha da artırılması adına ortak çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA