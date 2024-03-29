MHP\'li Baki Ersoy, Sarız\'a 2. Etap TOKİ müjdesini verdi

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, '5'i 1 yerde' olarak adlandırdığı Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin aday çıkardığı ilçelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hem sahada hem de bürokraside hızlı çalışmalara imza atan Ersoy, son müjdeyi Sarız İlçesine verdi. Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Sarız'a 2. Etap TOKİ haberini duyuran MHP'li vekil, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlı Olsun Sevdamız Sarız! Sarız İlçemizde 156 Konutluk 2. Etap TOKİ Çalışmaları, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesi neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla Mayıs 2024 Tarihinde İhalesi yapılarak başlayacaktır. Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki Beyefendi'ye teşekkür ediyor, Sarızlı hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum." - KAYSERİ