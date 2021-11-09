MHP'li Haluk Alıcık: "Atatürk istiklal ve istikbal demektir" - Son Dakika

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Atatürk istiklal ve istikbal demektir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ün, Türk Milleti'nin ortak değeri olduğuna dikkat çekerek; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü anlamak demek, Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatmak demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iftiharı olmakla birlikte ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişidir. İlkeleriyle, ülküleriyle, ülke sevgisiyle sembolleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin göz nuru, nabız atışı, kahramanlık sedası olarak hayranlıkla anılacak, her zaman da öncü, önder ve örnek vasfını muhafaza edecektir. Büyük Atatürk'ümüzün izinde, endüstri 4.0 disiplininde, yapay zeka gerçekliğinde, bir elinde ilim-bilim, bir elinde ahlak ve erdem olan, Türk milli disiplinleri bezenmiş Türk gençleri; naçiz bedenlerin gelip geçici olduğu şu fani dünyada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'mizi ilelebet ve ilanihaye payidar kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Atatürk'ü vefatının 83'inci yıldönümünde rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun. Ruhu şad, mekanı da cennet olsun" dedi. - AYDIN