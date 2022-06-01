MHP'li Özdemir'den KGC'ye ziyaret - Son Dakika
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MHP'li Özdemir'den KGC'ye ziyaret

01.06.2022 17:07
MHP'li Özdemir'den KGC'ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'na yeniden seçilen Metin Kösedağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Öncelikle Metin Bey sizin şahsınızda göreve artı değerli meslektaşlarımızın teveccühleriyle seçilmiş oldunuz. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. İşiniz zor. Öncelikle şu açıdan zor. Tabii rahmetli Veli Altınkaya Bey Kayseri basınının, Türk basınının özellikle Kayseri'de kökleşmesi, daha da gelişmesi için çok değerli hizmetlere katkıları olmuş bir isimdi. Tekraren burada, onu da hayırla yad etme durumu hepimizin üzerinde. Dolayısıyla ondan aldığınız bayrağı şimdi yeniden gazeteci arkadaşlarımızın iradesiyle sizler bu dönemde de sorumluluk isteyerek daha ileriye taşıma noktasında vazifelendirildiniz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Tebrik ediyorum. Tabii seçimleri biz Ankara'dan takip ettik. Çok değerli ve demokratik bir olgunluk çerçevesinde seçimler gerçekleşti. Buradan Recep Bey'i de tebrik ediyorum. Çok gayretli çalışmalar oldu. Buradan belli ama tabii basın camiamızın birlik ve beraberliği Kayseri noktasında da zaten Türkiye'ye örnek teşkil eden uygulamalar içeriyor. Bu da bizim açımızdan mutluluk verici. Öylesi bir günde de bizler işin açıkçası arayı da çok soğutmadan gelip hem bu zamana kadarki hizmetleriniz için teşekkür etmek hem de bundan sonraki çalışmamız için Allah yardımcınız olsun demek istedik" ifadelerinde bulundu.

Sosyal medya gazeteciliği ile ilgili yasal düzenlemelerin görüşüldüğünü aktaran Özdemir, "Sizlerden destek almış bir milletvekili olarak değil ama aynı zamanda meslektaşınız, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Her ne olursa olsun basın camiamız, bizim nazarımıza çok büyük değere ve öneme sahiptir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi basın camiamızın çok müstesna bir yere sahip olduğu gerçeğini mümkün olan her fırsatta ifade eder. Yakın bir zamanda inşallah cemiyetimizin ödül töreninde de ifade etmiştik meclisimizi bu sosyal medyayla alakalı bazı düzenlemeler gelecek. E tabii burada da basınımızda yer yer zorlayan durumlar vardı. Bilhassa internet medyacılığı gibi. Şimdi onunla alakalı da yasal düzenlemeler ve bazı altyapılar oluştuğu için hem mağduriyetlerin bağlamda ortadan kalkmasını inşallah murat ediyoruz hem de benzer şekilde bilhassa sosyal medya üzerinden Türkiye'de toplumun dokusunu, ahengini, milli birlik ve bütünlüğümüzü özellikle de huzurumuzu bozabilecek girişimlere karşı. Böylelikle de milli güvenliğimizi tehdit edebilecek girişimlere karşı bu yasal düzenlemenin de elzem olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim burada. Dünyada bunun belli başlı ülkelerde de örnekleri mevcut. Ama Türkiye tabii kendi iç hukuku ve toplumsal yapısı çerçevesinde böylesi bir düzenlemeyi inşallah hayata geçirecek. Bunun da çalışmalarını Cumhur İttifakı olarak tamamladık. Yakın bir zamanda inşallah meclise gelir. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Özdemir'e teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, İsmail Özdemir, Milletvekili, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel MHP'li Özdemir'den KGC'ye ziyaret - Son Dakika


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