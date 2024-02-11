MHP'li vekil kazanmaları için hocadan dua istedi - Son Dakika
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Yerel

MHP'li vekil kazanmaları için hocadan dua istedi

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde MHP'nin seçim bürosu dualarla açıldı. Milletvekili Mehmet Taytak, hocadan kazanları için dua etmesini istedi. Açılışta MHP Adayı Nevzat Tezcan'ın başkan olması için dua edildi.

11.02.2024 14:04
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MHP'li vekil kazanmaları için hocadan dua istedi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde MHP'nin seçim bürosu dualarla açıldı. Açılışta Milletvekili Mehmet Taytak, hocadan kazanları için dua etmesini istedi.

Başmakçı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi. Açılışa MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile davetliler katıldı. Açılış esnasında dua eden hocaya seslenen Taytak, "MHP'nin kazanması için dua edin" talebinde bulundu. Bunun üzerine hoca, MHP Adayı Nevzat Tezcan'ın başkan olması için dua etti.

Duanın ardından kurdele kesimi yapıldı.

MHP\'li vekil kazanmaları için hocadan dua istedi
Kaynak: İHA

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