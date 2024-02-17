MHP\'nin seçim irtibat bürosuna saldırı

EVREN DEMİRDAŞ
Elazığ'ın merkez Yazıkonak beldesinde MHP'nin seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldı. İrtibat bürosundaki MHP bayrakları yırtılırken, camlara kırmızı boyayla çarpı işareti yapıldığı görüldü. Olayla ilgili emniyet soruşturma başlatarak saldırganların yakalanması ise çalışma başlattı.
MHP'nin Elazığ'a bağlı merkez Yazıkonak beldesindeki seçim irtibat bürosuna saldırı yapıldı. Kmliği belirsiz kişiler tarafından parti bayraklarına zarar verilirken büronun camına ise kimliği boyayla çarpı işareti yapıldığı görüldü.
"PROVAKATİF AMAÇLI YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Yapılan saldırıyla ilgili konuşan MHP Yazıkonak Belediye Başkan adayı Murathan Köktaş, "Emniyete yapılan şikayet sonrasında gerekli işlemler başlatıldı. Provokatörler partimizin bayraklarını kesip irtibat büromuzun camına çarpı işareti yapmış. Kimseden şüphelenmiyoruz kendini bilmez birkaç kişi tarafından provokatif amaçlı yapıldığını düşünüyoruz. Beldemizde karşılıklı saygı çerçevesinde tüm partiler çalışmalarını sürdürüyor. Bu olay sonrasında diğer aday arkadaşlarımız da arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiler" ifadelerini kullandı.
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