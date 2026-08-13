TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu\'ndan Midyat\'taki imar planı değişikliğine itiraz

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu, Midyat'ın Bahçelievler ve Budaklı mahallelerinde yapılan imar planı değişikliğiyle yeşil ve sosyal donatı alanlarının konut ile ticari alana dönüştürüldüğünü belirterek, Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na itirazda bulundu.

Mardin İl Koordinasyon Kurulu Eş Sekreteri Diyar Kut, düzenlediği basın toplantısında, Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyum yönetimi tarafından 14 Temmuz 2026'da onaylanan plan değişikliğinin, Bahçelievler ve Budaklı mahallelerinde ciddi kayıplara yol açtığını ifade etti.

Yaklaşık 33 bin metrekarelik park alanının 3 bin metrekareye düşürüldüğünü, 6 bin 500 metrekarelik eğitim alanının tamamen kaldırıldığını, ibadet alanlarının daraltıldığını anlatan Kut, bunun karşılığında ise 35 bin metrekarelik konut alanı ve bin metrekarelik ticari alan oluşturulduğunu bildirdi.

"KENTLER SADECE KONUT VE TİCARETTEN İBARET OLAMAZ"

Söz konusu düzenlemenin şehircilik ilkelerine, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne ve Mardin'in 1/100.000 ölçekli çevre planına aykırı olduğunu vurgulayan Kut, plan değişikliğinin, tarım ve mera alanı olarak belirlenen bölgede yapıldığına dikkati çekti.

Kut, "Kentler yalnızca konut ve ticaret alanlarından ibaret olamaz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için yeşil alanlara, eğitim ve sağlık tesislerine, ibadet mekanlarına ihtiyaç vardır" dedi.

RESMİ İTİRAZ YAPILDI

TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu'nun, plan değişikliğini kabul etmediklerini belirterek 6 Ağustos 2026'da Mardin Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na resmi itiraz dilekçesi sunduğunu bildiren Kut, şunları söyledi:

"14 Temmuz 2026 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyum yönetimi tarafından onaylanan imar planı değişikliği ile Midyat ilçesi Bahçelievler ve Budaklı mahallelerinde yaklaşık 33 bin metrekare park alanı 3 bin metrekareye düşürülmüş, 6 bin 500 metrekare eğitim alanı tamamen kaldırılmış, ibadet alanları azaltılmıştır. Bunun karşılığında yaklaşık 35 bin metrekare konut alanı ve 1.000 metrekare ticari alan oluşturulmuştur.

Bu değişiklik şehircilik ilkelerine, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne ve Mardin'in 1/100.000 ölçekli çevre planına aykırıdır. Söz konusu çevre planında bu alan tarım ve mera kullanımına ayrılmıştır. Kentler yalnızca konut ve ticaret alanlarından ibaret olamaz. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam için yeşil alanlara, eğitim ve sağlık tesislerine, ibadet mekanlarına ihtiyaç vardır.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyum yönetiminin yaptığı bu plan değişikliğini kabul etmiyoruz. TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu olarak 6 Ağustos 2026 tarihinde Mardin Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na resmi itirazımızı sunduk."