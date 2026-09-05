Midyat'ta Mor Şarbel Anma Günü ve Şahro Etkinliği - Son Dakika
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Midyat'ta Mor Şarbel Anma Günü ve Şahro Etkinliği

Midyat\'ta Mor Şarbel Anma Günü ve Şahro Etkinliği
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Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani cemaati, Mor Şarbel Anma Günü dolayısıyla Mor Şarbel Kilisesi'nde geleneksel Şahro etkinliğinde bir araya geldi. Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı'nca düzenlenen programda dualar edildi, ilahiler seslendirildi ve Şehit Mor Şarbel ile kız kardeşi Şehit Mort Bobay anıldı. Ayrıca Mor Şarbel'in hayatı ve kilisenin tarihini anlatan film gösterimi yapıldı, katılımcılara geçmişe dair bilgiler aktarıldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani cemaati, Mor Şarbel Anma Günü dolayısıyla Mor Şarbel Kilisesi'nde düzenlenen geleneksel Şahro etkinliğinde bir araya geldi. Programda dualar edildi, ilahiler seslendirildi ve Mor Şarbel ile kilisenin tarihini anlatan film gösterimi yapıldı.

Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani cemaati, Mor Şarbel Anma Günü dolayısıyla Mor Şarbel Kilisesi'nde düzenlenen geleneksel Şahro etkinliğinde buluştu. Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakfı Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen programda dualar edildi, ilahiler seslendirildi. Etkinlikte ayrıca Şehit Mor Şarbel ile kız kardeşi Şehit Mort Bobay dualarla anıldı.

Anma programında Mor Şarbel'in hayatı ile kilisenin tarihini konu alan film gösterimi yapılırken, katılımcılara kilisenin geçmişine ilişkin bilgiler de aktarıldı.

Kaynak: ANKA

Mardin, Midyat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Midyat'ta Mor Şarbel Anma Günü ve Şahro Etkinliği - Son Dakika

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