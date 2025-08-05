Mikrocerrahi Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Mikrocerrahi Eğitim Merkezi Açıldı

Mikrocerrahi Eğitim Merkezi Açıldı
05.08.2025 16:07
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Beyoğlu Göz Hastanesi'nde uzman ve asistan hekimler için Mikrocerrahi Eğitim Merkezi hizmete girdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Mikrocerrahi Eğitim Merkezi hizmete açıldı. Merkezde uzman ve asistan hekimler, mikroskop ve cihazları kullanarak deneyim kazanacak.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı iki göz hastanesinden biri olan ve 2001 yılından beri göz hastanesi olarak hizmet veren Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Mikrocerrahi Eğitim Merkezi açıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in katılımıyla gerçekleşen açılışa hekimler, asistanlar ve davetliler katıldı. Mikrocerrahi Eğitim Merkezi'nde uzman ve asistan hekimlerin, ameliyathane de kullanılan mikroskop ve cihazları önceden kullanılarak tecrübe kazanması hedeflendi. Aynı zamanda yapay gözler üzerinde, canlı gözde yapılan cerrahi girişim benzeri aşamalarla deneyimlemeleri amaçlandı. Mikrocerrahi Eğitim Merkezi'nde cerrahiye başlamadan önce asistanlar için ciddi bir deneyim kazanma ve cerrahi aşamaları kolaylaştıracak imkanlar sunuyor.

"Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteğimizi hastanelerimize, üniversitelerimize vermeye devam edeceğiz"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kurdele kesimiyle açılışı yapılan Mikrocerrahi Eğitim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak göz hastanesinde tüm Türkiye'ye hizmet verecek uzman ve asistan hekim yetiştirdiklerini belirten Güner, "Hekimlerimiz tüm dünyaya hizmet veriyor, çünkü biliyorsunuz ki İstanbul, 200'den fazla ülkeden vatandaşın gelip burada hizmet aldığı bir dünyanın sağlık başkenti dediğimiz bir yerimiz. Her sene 20 hekim buradan mezun oluyor. Türkiye'nin dört bir yanında Beyoğlu Göz'de İstanbul'da öğrendikleri akademik misyonu tüm Türkiye'ye yayıyorlar. Hizmette bir farklı bir noktada düzgün bir hizmet güzel bir hizmet vermek için vatandaşlarımıza görev yapmak için Türkiye'nin dört bir yanına dağlıyorlar. Rabbim hayırlı uğurlu etsin. Eğitim noktasında bizler, sağlık bakanlığı olarak bu konuda her türlü desteğimizi hastanelerimize, üniversitelerimize vermeye devam edeceğiz. İnşallah burada eğitim alan bütün uzman hekimlerimizi asistan hekimlerimizi vatandaşlarımıza sağlık ve şifa dağıtmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Benim bir hayalimdi ve uzun bir zamandır proje olarak kafamızda vardı"

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhittin Taşkapılı, "Beyoğlu Göz Hastanesi'nin Türkiye'deki uzmanlık eğitiminde gerçekten çok önemli bir yeri var. TUS sınavında en yüksek puanda tercih edilen bir hastaneyiz. Biz de burada ben ve eğitim görevlisi arkadaşlarımız bu asistan arkadaşlarımızı hizmet ayağında daha sağlıklı daha iyi bir verebilmesi açısından neler yapabiliriz diye hep değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Yani böyle bir şey benim bir hayalimiz uzun bir zamandır proje olarak kafamızda vardı ama tabi denk getirmek işte bir zaman bugüne kısmetmiş. Ben gerçekten arkadaşlar için çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biz bu dönemleri böyle geçirmedik, gerçi hani kıymetini bilip buradan hakikaten faydalanmak amacıyla burayı kullanırlarsa sınırı yok burada yapılabileceklerinin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mikrocerrahi Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

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